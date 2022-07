Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Chwila Z. Rozmowy ważniejsze od futbolu

Wtorek, 19 lipca 2022 r. 17:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec czerwca ukazała się książka "Chwila Z. Rozmowy ważniejsze od futbolu", składająca się z 25 rozmów, które na łamach Przeglądu Sportowego od lipca 2015 roku publikowała Izabela Koprowiak. W tej książce autorka wybrała rozmowy, które poruszyły ją najmocniej. Robert Lewandowski – najlepszy napastnik na świecie wspomina, jak wielką pustkę odczuwał po śmierci ojca. Paweł Kryszałowicz opowiada o swojej walce z rakiem, Radosław Kałużny wspomina, jak przez ponad 30 lat ukrywał, że ojciec bił go w młodości.



Kibiców Legii na pewno najbardziej zainteresują rozdziały poświęcone byłym piłkarzom i trenerom naszego klubu. A jest ich kilku - Paweł Janas, Sebastian Szałachowski, Jakub Wawrzyniak i Marcin Mięciel.



"Nie byłem sztywniakiem, gdy było wkupne, szedłem razem z kolegami. Ale generalnie zawsze byłem bardzo spokojnym człowiekiem. Pan Bóg czuwał, żebym nie popełniał dużych błędów" - mówi Sebastian Szałachowski na temat bycia "świętym" podczas pobytu w Legii. Zawodnik, którego nie oszczędzały kontuzje, skończył karierę zawodniczą dość wcześnie, by wybrać posługę miłosierdzia. "Toczyłem wewnętrzną walkę. Trudno było to pogodzić, bo egzorcyzmy są wyczerpujące, trwają kilka godzin" - opowiada "Szałach".



Zawodnik opowiada o nowej drodze życia, ale również o swoich problemach zdrowotnych, przez które koło nosa przeszła mu umowa z FC Zurich. "Kiedy Maik Barthel przyjechał do mnie do szpitala w Austrii, od razu wiedzieliśmy, że nie ma już szans na ten transfer. Wtedy czułem rozgoryczenie. Taką ludzką złość" - opowiada były piłkarz Legii i m.in. Górnika Łęczna.



Paweł Janas z kolei opowiada o życiu prywatnym, zdrowiu, ale i swoim synu, który później pracował w naszym klubie jako asystent trenera. Rafał Janas miał jednak szanse na karierę zawodniczą. "Czego żałuję? Może tego, że nie pomogłem w karierze synowi? Gdy byliśmy we Francji, Rafał dobrze się zapowiadał. Chcieli go zostawić w akademii, lecz żona by się nie zgodziła. Zaczął trenować w Legii, ale ja wolałem brać do pierwszego zespołu innych młodych zawodników, żeby nikt mi nie zarzucił, że promuję syna. Lucek Brychczy mówił, że swojemu synowi też nie pomógł, choć Rysiek dobrze się zapowiadał, ale szybko skończył. Popełniłem ten sam błąd" - wspomina były trener Legii, który prowadził nasz klub w Lidze Mistrzów.



Marcin Mięciel opowiada o swoich pierwszych samochodach, motorach, niełatwej sytuacji rodzinnej, a także słynnych plastrach z Bravo Sport. "Nie dawałem sobie w kaszę dmuchać. Z Grześkiem Szamotulskim trafiliśmy na Łazienkowską w wieku 18 lat. Musieliśmy nosić piłki, w zespole była fala. Po roku się postawiliśmy. Podczas obozu we Włoszech zrobiła się niezła zadyma: starzy kontra młodzi. Ja, 'Szamo', Piotrek Mosór, Jacek Bednarz, był też z nami Grzesiek Lewandowski. Po drugiej stronie Leszek Pisz, Krzysiek Ratajczyk, wszyscy najmocniejsi (...)" - wspomina "Miętowy" wejście do pierwszego zespołu z Łazienkowskiej.



Książka zawiera naprawdę ciekawe, kilkustronicowe rozmowy z dwoma większymi zdjęciami każdej z przedstawianych postaci. Oprócz wyżej wymienionych, znajdują się w niej rozmowy z Orestem Lenczykiem, Robertem Lewandowskim, Radosławem Kałużnym, Jackiem Bąkiem, Pawłem Kryszałowiczem, Maciejem Bartoszkiem, Radosławem Majdanem, Józefem Wojciechowskim, Danielem Kokosińskim, Łukaszem Trałką, Arturem Wichniarkiem, Zlatanem Alomeroviciem, Zdzisławem Kręciną, Bartoszem Kielibą, Rafałem Ulatowskim, O.S.T.R.-em, Filipem Bednarkiem, Marcinem Robakiem, Michałem Janotą, Jarosławem Królewskim i Michałem Listkiewiczem.



Tytuł: Chwila Z. Rozmowy ważniejsze od futbolu

Autor: Izabela Koprowiak

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 319

Cena okładkowa: 37 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.