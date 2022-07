Pierwszy trening Wszołka. Jakim składem z Zorią?

W piątek legioniści rozegrają ostatni sparing przed startem sezonu. W czwartek po południu drużyna przygotowywała się do tego spotkania. Przez większość zajęć zespół trenował w dwóch jedenastkach, więc można się domyślać, jaki skład Kosta Runjaić wystawi przeciwko Ukraińcom. Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka W zajęciach wziął udział Paweł Wszołek , który dziś podpisał trzyletni kontrakt z Legią. Nieobecni byli natomiast młodzi - Kacper Skibicki , Igor Strzałek , Mateusz Grudziński , Ramil Mustafajew i Nikodem Niski . Część zawodników trenowała bowiem rano. Do gry nie jest raczej gotowy Bartosz Kapustka , który poza rozgrzewką ćwiczył indywidualnie pod okiem Bartosza Bibrowicza . W trakcie treningu Kosta Runjaić zarządził kilka różnych gierek, była także praca nad stałymi fragmentami gry. Pierwsza jedenastka i zarazem przewidywany skład na Zorię to: Tobiasz - Jędrzejczyk, Rose, Wieteska, Ribeiro - Slisz - Baku, Muci, Josue, Pich - Kramer Drugą treningowa jedenastka wyglądała następująco: Miszta/Hładun - Johansson, Kisiel, Nawrocki, Abu Hanna - Charatin - Kastrati, Sokołowski, Celhaka, Mladenović - Rosołek

Wwww - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Bronił będzie Tobiasz nawet jakby miał jedna rękę...przepis o młodzieży odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy my kibice moglibyśmy się dowiedzieć co wiadomo na temat stanu zdrowia Kapustki, po niedawnej konsultacji? Czy to jest tajemnica? odpowiedz

TwardzieL - 1 godzinę temu, *.167.78 @1234: nie interesuje się bo kocich uszu dostaniesz odpowiedz

!!(L)!! - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Hładun

Jędrzejczyk ... Wieteska ... Nawrocki ... Ribeiro

Slisz ... Charatin

Baku ... Josue .. Muci

Kramer odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl smiechy z nas ze burdy na stadionie a dzis Lechia sama miedzy soba leja sie na trybunie odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl Helik za Wietesa na srodek Ramirez z pyrlandii do napadu wolny zawodnik Pelle Amersfort i gramyyyyyy odpowiedz

Kristo(L)wawa - 4 godziny temu, *.centertel.pl Żeby ten Muci jakos więcej mocy miał to fajny byłby grajek. A tak to zagra za 3 fajne piłki na mecz a poza tym go nie ma.... ale prawda też jest taka, że gdy nie ma Kapustki to nie ma kto grac poza nim... odpowiedz

iiii - 4 godziny temu, *.interkam.pl ta cala sonda o bramkarzu to smioech-mamy trzech leszczy to kogo Kosta nie wystawi to bramek nawpada az miło hehehe odpowiedz

Leszcz - 4 godziny temu, *.aster.pl @iiii: dawaj leszczu stań ty na bramce ,zobaczymy twoją klasę odpowiedz

iiii - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Leszcz: typowa odpowiedz....mamy 3 reczniki w bramce i tyle. odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.plus.pl @iiii: zamknij mordę leszczu,sam stań i murowana dwucyfrowka siedzi barani łbie. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @iiii: to niezle 3 reczniki, ze jak gral Tobiasz to nie puszczal goli, bronil b. dobrze (a zostal rzucony na gleboka wode od razu), w Stomilu zagral swietna runde, ze az Stanowski, ktory nigdy nikogo z Legii nie pochwalil, sie nim zachwycal, bo ogladal kazdy mecz bo ma tam swojego Kongijczyka. Nie mowiac o kibicach Stomilu, ktorzy uznali go najlepszym pilkarzem rundy (m.in mecz zycia z Podbeskidzem). Ale dla kolegi recznik, mimo, ze pewnie nie widzial ani jednego meczu Kacpra, bo trudno je widziec napinajac sie w internecie. odpowiedz

Tomaszek67 - 4 godziny temu, *.interkam.pl Jeszcze wtym tygodniu podpiszemy z napastnikiem...chodza sluchy ze to Terrode z Schalke. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Tomaszek67: gdzie te sluchy niby chodza? Przeciez to jest legenda 2. Bundesligi, w ostatnim sezonie chyba krola strzelcow zrobil, awansowal do Bundesligi i juz leci do Legii. Mimo, ze juz starawy to i tak nie bedzie do jakiejs Polski szedl majac taki status w Niemczech. Bez przesady. Nie czytaj bajek. odpowiedz

Kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @Tomaszek67: pewne info, że szpital geriatryczny w Otwocku ma go pozyskać. odpowiedz

