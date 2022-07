Ziółkowski i Gładysz zawodnikami Legii II

Kolejni dwaj zawodnicy wzmocnili zespół III-ligowych rezerw Legii. Nowym graczem naszego klubu został 17-letni obrońca MKS Polonii, Jan Ziółkowski , który podpisał 3-letni kontrakt z naszym klubem. Zawodnik mający za sobą powołania do juniorskich reprezentacji Polski, występuje jako środkowy obrońca i jest wychowankiem Wichru Kobyłka. Do Legii II trafił także były zawodnik naszego klubu, który od 2019 roku występował w Pogoni Grodzisk Mazowiecki - Michał Gładysz . 22-letni obrońca podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Wychowanek KS-u Raszyn w ostatnim sezonie rozegrał 23 mecze w barwach Pogoni na poziomie II ligi. Jan Ziółkowski - fot. Jakub Wydra/akademia.Legia.com

