Terminarz Legii II w sezonie 2022/23

PZPN ogłosił terminarz III ligi, grupy I na sezon 2022/2023, w której występować będzie Legia II Warszawa. Rozgrywki w rundzie jesiennej potrwają od 6 sierpnia do 20 listopada. Terminarz Legii: Kolejka 1 - 6-7 sierpnia - Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki Kolejka 2 - 13-14 sierpnia - Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa Kolejka 3 - 17 sierpnia - Legia II Warszawa - Lechia Tomaszów Mazowiecki Kolejka 4 - 20-21 sierpnia - Sokół Ostróda - Legia II Warszawa Kolejka 5 - 27-28 sierpnia - Legia II Warszawa - Ursus Warszawa Kolejka 6 - 3-4 września - Broń Radom - Legia II Warszawa Kolejka 7 - 10-11 września - Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Mazowiecki Kolejka 8 - 17-18 września - Mławianka Mława - Legia II Warszawa Kolejka 9 - 24-25 września - Legia II Warszawa - Błonianka Błonie Kolejka 10 - 1-2 października - Legia II Warszawa - Warta Sieradz Kolejka 11 - 8-9 października - Pilica Białobrzegi - Legia II Warszawa Kolejka 12 - 15-16 października - Legia II Warszawa - Olimpia Zambrów Kolejka 13 - 22-23 października - Concordia Elbląg - Legia II Warszawa Kolejka 14 - 29-30 października - Legia II Warszawa - ŁKS II Łódź Kolejka 15 - 5-6 listopada - Unia Skierniewice - Legia II Warszawa Kolejka 16 - 12-13 listopada - Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo Kolejka 17 - 19-20 listopada - Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa

Śmigi - 3 minuty temu, *.centertel.pl A może będzie jak w eklapie w minionych latach, że nikt nie będzie chciał awansować. 2 liga to już mega koszty, nawet dla Legii. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kto w tym sezonie do awansu?

Najgorsze, że nie ma już polonii, bo trudno znaleźć sobie czarną owcę nomen omen.

Praktycznie sami przyjaciele lub neutralni.

Może za rok jak polonia spadnie to wrócą emocje?

Najważniejsze, że nie będzie już trzeba oddawać punktów i specjalnie się spinać. odpowiedz

Olo - 25 minut temu, *.chello.pl @Jerry: Mam wrażenie, że bardziej Cię interesuje spadek Polonii, niż awans Legii. Zmień priorytety, dzieciaku. A Polonia nie spadnie, obecnie to bardzo poukładany klub, oczywiście jak na II ligę. odpowiedz

