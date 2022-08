Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski. Stulecie (9)

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. 16:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W tym samym czasie co zaległy, szósty tom z serii "Mistrzostwa Polski. Stulecie", GiA wydało tom numer dziewięć. Jest czerwony i obejmuje mecze oraz kluby z lat 1977-1982. Tom jest dostępny od kilku tygodni w księgarni katowickiego wydawnictwa, które przez wiele lat na rynku wyrobiło sobie markę.



"Redakcyjna analiza dostępnej wiedzy i przygotowanie jej do druku okazały się bardziej czasochłonne, niż byliśmy sobie w stanie to wyobrazić u progu pierwszych prac, optymistycznie zapowiadając ich finisz na rok 2020, ewentualnie 2021 - czyli na stulecie wyłonienia pierwszego mistrza. (...) Niniejszym tomem - z numerem 9 - zamykamy zatem ten okres historii MP, którego granicę wyznacza przejście na system jesień - wiosna (połowa 1962) z jednej strony, a stan wojenny (połowa 1982) - z drugiej. Jak w poprzednich tomach dokumentacyjnych, sumujemy też boiskowe dokonania epoki - ale i całych dziejów MP - w kategorii "naj": najmłodsi, najstarsi, najskuteczniejsi, najbardziej pechowi i najwytrwalsi" - czytamy we wstępie do publikacji dziewiątej z serii rozpoczętej jesienią 2017 roku.



W środku możemy prześledzić rozgrywki o mistrzostwo Polski od sezonu 1976/77 - autorzy przygotowali nie tylko tabelę rozgrywek, ale i szczegółowe tabele (z wynikami i strzelcami bramek itd.) dla każdego klubu z najwyższej klasy rozgrywkowej plus bilanse graczy danego klubu. Nie zabrakło również ciekawostek dotyczących samych rozgrywek, nie tylko statystycznych, czasem infrastrukturalnych. "Choć od jego inauguracji minęła ledwie dekada, nowy stadion Szombierek latem 1976 przeszedł lifting: bieżnię dotychczas otaczającą boisko zastąpiono... trawą. Zapowiedziano też, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy arena zyska sztuczne oświetlenie o mocy 1400 luksów. Te plany jednak nigdy nie zostały zrealizowane" - czytamy.



"W połowie sierpnia 1977 legioniści na stadionie w Łodzi rozbili wicemistrza Polski, Widzew aż 4:1. Oglądał ten mecz Tony Book, menedżer Manchesteru City, który za miesiąc zmierzyć się miał z łodzianami w Pucharze UEFA. (...) Być może właśnie owego sierpniowego dnia zapisał jednak w swym notesie nazwisko Kazimierza Deyny, lidera stołecznej drużyny. Piętnaście miesięcy później 'Kaka' został zawodnikiem Citizens" - czytamy wśród ciekawostek dot. sezonu 1977/78.



Publikacja obejmuje rozgrywki do 1981/82 włącznie i tradycyjnie posiada wiele zdjęć poszczególnych drużyn. Na końcu książki znajdziemy wiele statystycznych informacji, które stali czytelnicy serii z pewnością znają doskonale. Dziewiąty numer przygotowali: Bożena Szmel (kronikarz PZPN ds. reprezentacji), Michał Kubanowski, Katarzyna Ukuś, Dariusz Leśnikowski, Jakub Michalak, Andrzej Markowski oraz kilkudziesięciu współpracowników. Najnowszy tom serii kosztuje 69 złotych.



Tytuł: Mistrzostwa Polski. Stulecie. Tom 9. Mecze, kluby 1977-1982

Autor: Andrzej Gowarzewski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 296

Cena okładkowa: 69 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.