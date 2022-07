Nowa biała koszulka meczowa Legii

+ dodaj komentarz

Przekaz klubu: "Głos kibiców był jasny - chcemy prostoty. A więc mamy prostotę, nowoczesność i powrót do tradycji! Koszulka ma być nie tylko symbolem kibiców Legii Warszawa, ale również integralnym elementem całego miasta, które w Dzień Meczowy wspierać będzie naszą drużynę. Pierwszy, biały komplet to nawiązanie do historii, ale przede wszystkim wysłuchanie prośby kibiców. W porozumieniu ze sponsorami zadbaliśmy o to, aby koszulka była monochromatyczna. " - informuje klub.



A jak zapewne było w gabinecie Prezesa: Cholera przez te oszczędności nie mamy teraz grafików, Adidas też specjalnie nie chce nam czegoś zaoferować. Dobra Halina, odpal Painta. Z lewej daj Adidasa, z prawej te kółko z elką, na drugim ramieniu piwko i 500+ największe na klacie. I dobra drukuj! Halina, a nie mogłaś tego w kolorze wydrukować? Co nie ma już toneru... hmmm... dobra nie jest źle, puszczamy. Daj tym stażystom z marketingu, niech coś nakręcą i ułożą kilka zdań dla tych z żylety co to im dogodzić nie można, że to taki esktra dla nich projekt. Niech się cieszą.

