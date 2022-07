Wieteska nowym kapitanem Legii

Mateusz Wieteska został nowym kapitanem Legii Warszawa. W ostatnich latach funkcję tę pełnił Artur Jędrzejczyk . Nowy szkoleniowiec Wojskowych Kosta Runjaić postanowił dokonać zmiany i pierwszym w kolejce do opaski jest 25-letni stoper. Zastepcą kapitana będzie Josue . Wieteska ma na swoim koncie już sporo występów z opaską kapitańską, którą zakładał pod nieobecność dotychczasowego pierwszego kapitana. Do tej pory "Wietes" rozegrał 153 oficjalne spotkania w barwach Legii. Debiutwał niemal równo 8 lat temu - 9 lipca 2014 roku w spotkaniu o Superpuchar Polski. Jego aktualny kontakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

Januszek - 21 minut temu, *.chello.pl Dobrze ze nie ten paralityk jedrzejczak odpowiedz

Obszczymur - 1 godzinę temu, *.28.41 Ten ogór? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl @Obszczymur: o kim mówisz ? odpowiedz

Obszczymur - 1 godzinę temu, *.28.41 @Kibic: o ogórze Wietesce odpowiedz

cicho - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dać Mu szansę! Nie skreślajmy Go, tylko wspierajmy. W końcu jest kapitanem Legii Warszawa! odpowiedz

Sowa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ale kapitan powinien być oddany do 4 ligi odpowiedz

kulturalny cham - 2 godziny temu, *.46.112 za ładny i za miętki na kapitana

powinien byc ktos kto umnie je...ąć piescia w stoł,sprzedac liscia i wydrzec ryja odpowiedz

Konrad1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A ja miałem nadzieję że odejdzie i więcej tego drewniaka nie zobacze odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @Konrad1916:

to odejdź... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ostatnio jak zmieniono kapitana na Brazylijczyka to nawet nie zdążył zadebiutować w tej roli. Oby z nowym kapitanem było podobnie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Szkoda, ze kapitanem jest ktor, kto nie powinien w ogole grac. Przeciez Nawrocki go bije w kazdym elemencie, nawet dzisiaj w ciagu 45 minut w sparingu bylo to widac. Wieteska nawet podac pilki nie potrafi tam gdzie trzeba. I po to wydalismy na Maika hajs zeby go teraz marnowac? Bo przeciez Jedza na dluza mete nie bedzie gral na prawej bo po 1 to bez sensu bo tracimy atut w ofensywie, a po 2 Johanson w koncu dojdzie do pelnej dyspozycji. I co wtedy? Wieteska - Jedrzejczyk a 5 razy lepszy Nawrocki na lawie. No, mega :d odpowiedz

ajajajaj - 3 godziny temu, *.net.pl hahah on się nie nadaje nie ma charyzmy ... to mięczak bez jaj odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Wietes to bardziej legenda jak Borubar. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co to za moda w ogole wybierac za kapitana pilkarza defrnsywnego. Vuko niech sie szykuje znowu w zime do ratowania Legii heh odpowiedz

adi - 3 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: no tak, w końcu wybór na kapitana np. Maldiniego, Cannavaro, Nesty Puyola czy Jacka Zielińskiego w przeszłości to był zawsze błąd... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @adi: no ok tu masz racje, ale wszyscy ci przytoczeni przez Ciebie mieli niebywałą charyzmę. A wieteska??????????? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: Jest młody, jeszcze może ją zdobyć odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.ar-network.pl @grzesiek:

A Wieteskę jako naturalnego następcę Jędrzejczyka w roli kapitana widział również Vukovic. Także tego, kolego. odpowiedz

