Młodzi za słabi na Legię Runjaica

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r. 18:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

W przygotowaniach Legii do nowego sezonu wzięło udział kilku młodych zawodników z legijnej akademii i nie było to dla nich pierwsze zetknięcie z "jedynką". Od początku trenowali: Igor Strzałek (18 l.), Ramil Mustafajew (18 l.), Jakub Kisel (19 l.), Patryk Pierzak (19 l.), Kacper Skibicki (20 l.), Maciej Rosołek (20 l.), Nikodem Niski (20 l.), Mateusz Grudziński (22 l.) oraz młodzi bramkarze.



Im bliżej startu nowego sezonu, tym częściej nie łapali się oni do gierek taktycznych i nie dostawali większych szans w sparingach. Z dnia na dzień widać było coraz wyraźniej, którzy z nich będą mieli szanse łapać minuty w pierwszej drużynie lub przynajmniej dalej z nią trenować. Z powyższej grupy (nie licząc bramkarzy) w ścisłej kadrze na pewno znajdzie się miejsce dla Macieja Rosołka. Rolę drugiego młodzieżowca z pola będzie pełnił wykupiony z Werderu Brema Maik Nawrocki (21 l.).







A co z pozostałymi? Patryk Pierzak już został wypożyczony do Górnika Łęczna, Mateusz Grudziński ma odejść do Znicza Pruszków, a Igor Strzałek, Ramil Mustafajew i Nikodem Niski w poniedziałek stawili się na treningu trzecioligowych rezerw, prowadzonym przez nowego trenera Piotra Jacka. Nieco wyżej stoją notowania Jakuba Kisiela, który wprawdzie załapał się na ostatnie sparingowe spotkanie z Zorią Ługańsk, ale jako jedyny nie wszedł na boisko. Pozostali oglądali poczynania kolegów z trybuny.



W tej chwili można założyć, że wszyscy ci zawodnicy będą krążyli między pierwszą a drugą drużyną, a ich najbliższa przyszłość może potoczyć się różnie. Do zakończenia okienka transferowego pozostało jeszcze dużo czasu, ale wkrótce klub i sami zawodnicy będą musieli podjąć decyzję co dalej. Jakimś wyjściem mogą być wypożyczenia do innych drużyn, by łapać potrzebne doświadczenie.