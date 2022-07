Legia szósta po pierwszym dniu II rundy PEŻ

W sobotę w Gdyni rozpoczęła się druga runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, z udziałem załogi Legii Warszawa. Legioniści, startujący w składzie: Kuba Pawluk, Michał Szmul, Marcin Banaszek i Jacek Przybylak, po pierwszym dniu rywalizacji zajmują miejsce szóste. - Były fragmenty świetnej i niestety gorszej żeglugi - relacjonują legioniści. W rozegranych dotychczas ośmiu flajtach, nasz zespół zajmował miejsca: 9, 6, 3, 4, 1, 1, 2, OCS. Po pierwszym dniu zawodów w Gdyni prowadzi YKP Gdynia, legioniści zaś mają niewielką stratę do miejsca trzeciego i na pewno w niedzielę powalczą o miejsce na podium.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.