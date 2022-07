Wolska złotą medalistką ME U-19 w sztafecie

W Krakowie rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji sztafet, trzy zawodniczki Legii zajęły miejsca medalowe, ale ze względów regulaminowych, medal zawisł na szyi tylko jednej z nich... Złoto wywalczyła Pola Wolska , która startowała w parze z Mają Marcinkowską. Trzecie miejsce, niestety bez brązowych medali, zajęły dwie legionistki - Maja Biernacka oraz Małgorzata Karbownik . Pola Wolska świetnie spisała się w biegu ze strzelaniem, który rozgrywany był w strugach deszczu. Jeszcze lepiej na strzelnicy poradziła sobie Marcinkowska i Polki o cztery sekundy wyprzedziły drugie na mecie Szwajcarki. Jako trzecie, po równie udanym występie finiszowały Małgorzata Karbownik i Maja Biernacka. Niestety zgodnie regulaminem, tylko jedna ze sztafet z danego kraju mogła stanąć na podium. Brązowy medal zdobył więc czwarty team na mecie wyścigu - Francja.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.