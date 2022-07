Grudziński odejdzie do Znicza

Niedziela, 10 lipca 2022 r. 11:16 Woytek

Mateusz Grudziński odejdzie z Legii Warszawa do Znicza Pruszków - poinformował Piotr Kamieniecki z TVP Sport. Nie będzie to wypożyczenie, a transfer definitywny, ale klub z Łazienkowskiej ma zabezpieczyć się na wypadek gdyby piłkarz zanotował duży progres.



Grudziński trafił do Legii w 2015 roku do drużyn juniorskich. W kolejnych latach występował trzecioligowych rezerwach oraz na wypożyczeniach w Victorii Sulejówek, Zagłębiu Sosnowiec, Zniczu Pruszków i ostatnio w Radomiaku Radom.





W pierwszej drużynie Legii zadebiutował 19 lipca 2020 roku w ostatniej kolejce sezonu 2019/20. Na kolejny występ czekał do 30 kwietnia 2022 roku - wszedł w końcówce meczu ze Stalą Mielec. W ostatnich tygodniach 22-letni obrońca przygotowywał się z drużyną Legii do sezonu, wystąpił w trzech sparingach.