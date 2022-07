Ponad 5 tysięcy sprzedanych karnetów

Niedziela, 10 lipca 2022 r. 12:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

23 lipca rozegrany zostanie pierwszy mecz nowego sezonu na stadionie Legii Warszawa, w którym przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie Zagłębie Lubin. W piątek, 8 lipca zakończyła się przedsprzedaż karnetów w najniższych cenach - ma tym etapie nabyło je 5305 osób. Karneciarze mogli obejrzeć mecz z Zorią Ługańsk w ramach abonamentu, a potem spotkać się z trenerem i zawodnikami pierwszej drużyny, zebrać autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia.



KUP KARNET NA MECZE LEGII!



Ruszyła druga faza sprzedaży karnetów. Ceny karnetu wzrosła od 33 do 105 złotych w zależności od trybuny. Trzy ostatnie dni przed pierwszym meczem u siebie abonamenty będą jeszcze droższe, więc jeżeli ktoś spóźnił się z zakupem w przedsprzedaży, to powinien dokonać zakupu maksymalnie do 20 lipca. Karnet obejmuje wszystkie mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3.



Klub wprowadził trzy poziomy cenowe biletów na pojedyncze mecze.



Dodatkowo posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze specjalne w niższej cenie. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. To istotna dobra zmiana względem poprzedniego sezonu, bo wówczas obowiązywało 48-godzinne wyprzedzenie.



Trzy opcje karnetów i biletów

W sezonie 2022/23 będzie można skorzystać z różnych form zakupu karnetów. Podstawową formą zakupu, najbardziej opłacalną i dającą najwięcej korzyści, jest zakup karnetu na cały sezon.



Dla tych kibiców, którzy nie mają pewności czy będą mogli obejrzeć wszystkie mecze w sezonie lub też udostępnić swoje miejsce karnetowe na wybrane mecze znajomemu w przypadku nieobecności, przygotowana została ofertę zakupu pakietu voucherów na wybrane 9 meczów w sezonie (dotyczy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski). Kupując pakiet voucherów kibic sam wybiera mecze, które chciałby obejrzeć w sezonie 2022/23 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Vouchery są bez przypisanego stałego miejsca. Osoba, która zakupi pakiet voucherów, będzie mogła pobrać bilet w wybranej przez siebie strefie cenowej w momencie startu sprzedaży biletów na dany mecz.



KUP KARNET NA MECZE LEGII!