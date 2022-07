Legia druga w PEŻ w Gdyni!

Załoga żeglarskiej Legii (w składzie Kuba Pawluk, Michał Szmul, Marcin Banaszek i Jacek Przybylak) dzisiaj spisała się kapitalnie i drugą rundę Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w Gdyni zakończyła na miejscu drugim. Przypomnijmy, że po pierwszym dniu rywalizacji legioniści plasowali się na miejscu szóstym. W niedzielę nasza załoga od samego początku ruszyła do odrabiania strat, a miejsce na podium udało się zapewnić w ostatnim wyścigu, w którym legioniści byli najlepsi, a ekipy rywalizujące o miejsce na podium (Pogoń Szczecin i AZS Politechnika Gdańska) zajęły miejsca szóste i trzecie. Drugie zawody PEŻ w sezonie 2022 wygrał Balex YKP Gdynia. W poszczególnych flightach legioniści zajmowali miejsca: 9, 6, 3, 4, 1, 1, 2, OCS, 3, 5, 4, 3, 4, 1. Wyniki II rundy PEŻ w Gdyni: 1. Balex YKP Gdynia 43 pkt. 2. Legia Warszawa 56 pkt. 3. Pogoń Szczecin 57 pkt. 4. AZS Politechnika Gdańska 60 pkt. 5. Yacht Club Gdańsk 62 pkt. 6. AZS AWFiS Gdańsk 62 pkt. 7. YKP Szczecin 63 pkt. 8. AZS WAT Warszawa 63 pkt. 9. KS Iskra AMW Gdynia 67 10. Sztorm Grupa 68 11. Sport Vita Ski&Sail 69 12. Yacht Club Białołęka 70 13. Żeglarz Wrocław 71 14. Junga Gdynia Olsztyński Klub Żeglarski 75 15. Giżycka Grupa Regatowa Nowy Sztynort Osada Wolności 81 16. Yacht Club Sopot 90 17. Odyssey Sailing Club 99 18. Miasto Gliwice KW Garland 107

