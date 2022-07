Obuchowicz odchodzi z Legii, Abramowicz w PlusLidze

Już wcześniej informowaliśmy, że Jakub Abramowicz odchodzi z Legii po udanym sezonie 2021/22. Środkowy swoją dobrą postawą wzbudził zainteresowanie klubów PlusLigi i ostatecznie trafił do PSG Stali Nysa. Wiadomo już także, że z siatkarską Legią pożegna się, po czterech sezonach, inny środkowy - Tomasz Obuchowicz . 32-letni zawodnik w minionym sezonie rozegrał 22 mecze na zapleczu ekstraklasy, w których zdobył 95 punktów. Wcześniej wywalczył z Legią awans do pierwszej ligi. Na razie nie wiadomo, gdzie Obuchowicz będzie występował w kolejnym sezonie, ale po udanych rozgrywkach na pewno nie narzeka na brak ofert.

