Jakub Maścianica nowym zawodnikiem Legii

Niedziela, 10 lipca 2022 r. 17:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem Klubu Bokserskiego Legia został Jakub Maścianica - zeszłoroczny mistrz Polski juniorów. Nowy zawodnik naszego klubu rywalizuje w kategorii wagowej do 80 kilogramów i znajduje się w ścisłej kadrze Polski do lat 22.



Przed dwoma laty we Włocławku zdobył srebrny medal mistrzostw Polski juniorów w kat. -81kg. Do tej pory Maścianica reprezentował Elite Fight Club Lidzbark.