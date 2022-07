Legia wygrała kolejne trzy turnieje

Niedziela, 10 lipca 2022 r. 19:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy Legii wygrali w ten weekend aż trzy turnieje w koszykówce 3x3. Najbardziej prestiżowa wygrana miała miejsce w niedzielę, kiedy nasz pierwszy zespół zwyciężył w zawodach kwalifikacyjnych do finałów mistrzostw Polski w Ełku. W sobotę z kolei drugi zespół Legii (w składzie Przemysław Słoniewski, Konrad Dawdo, Daniel Dawdo i Patryk Wieczorek) wygrał Lotto Quest w Rzeszowie, również będący kwalifikacjami do MP w Katowicach. Przypomnijmy, że dwie nasze drużyny już wcześniej zapewniły sobie udział w finałach.



W sobotę nasz pierwszy zespół (w składzie Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak, Marcin Zarzeczny) wygrał Basket Tour by Wzorcownia we Włocławku, a szczególnie zacięte były mecze ćwierćfinałowe oraz półfinałowe (22-20 z Hutnikiem Warszawa).



W niedzielę legioniści w tym samym składzie triumfowali w zawodach w Ełku, gdzie w finale pokonali reprezentację Polski do lat 21, 21-17.



Wyniki Legii w turnieju Basket Tour by Wzorcownia we Włocławku (9 lipca, Włocławek):

Legia Lotto 3x3 Warszawa 14-21 Chamy spod tamy

Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-15 SWWS Calvados Kalisz

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-7 Promil Grudziądz

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-19 E3

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-20 Hutnik Warszawa

Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 UKS 3 Żyrardów



Wyniki Legii II w turnieju LOTTO Quest Rzeszów (9 lipca):

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-7 AVC Rzeszów

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 18-11 Slam Drunk

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-12 AIP

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 19-17 Palę Tróję

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 21-14 3x3 Biłgoraj

Finał: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 20-14 Camaro Zamość



Wyniki Legii w turnieju LOTTO Quest Ełk (10 lipca):

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-7 E3

Legia Lotto 3x3 Warszawa 17-14 NFZ

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-17 Kapitan Hak

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 18-15 Planet Team

Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-17 Polska U21