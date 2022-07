Mobilizacja Scyzoryków - chcą wystawić dwupoziomowy młyn

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do pierwszego meczu ekstraklasy w sezonie 2022/23 zostało już tylko kilka dni. W Kielcach trwa mobilizacja na inauguracyjne spotkanie z Legią Warszawa. "Scyzoryki" czynią starania, by w sobotę udało się im wystawić dwupoziomowy młyn. Sprzedaż biletów wystartowała 8 lipca, a wejściówki na trybunę za bramką kosztują tylko 16 złotych.



W Kielcach rozwieszonych zostało mnóstwo kibicowskich plakatów promujących mecz z Legią z hasłem "Prawdziwe emocje tylko na trybunach". Kielczanie prowadzą jednocześnie zbiórkę konfetti.



Kibice Korony kupili przed tym sezonem ok. 2 tysiące karnetów, a na sobotnim spotkaniu spodziewanych jest co najmniej 10 tysięcy fanów na trybunach, w tym komplet legionistów w sektorze gości. Początek meczu o godzinie 20:00.



Legia po raz ostatni grała z Koroną w Kielcach przed trzema laty - pod koniec lipca 2019 roku nasz zespół wygrał 2-1 po golu Gwilii strzelonym w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Tamto spotkanie obejrzało 11 692 widzów, w tym 767 fanów Legii.