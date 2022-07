Kikolski jednak wypożyczony do Pogoni Siedlce

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Chociaż jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Maciej Kikolski zostanie wypożyczony z Legii do I-ligowej Chojniczanki Chojnice, gdzie przebywał na testach, to ostatecznie 18-letni golkiper trafił na roczne wypożyczenie do II-ligowej Pogoni Siedlce.



Utalentowany bramkarz w ostatnich miesiącach regularnie trenował z pierwszym zespołem Legii i kilka razy zasiadał na ławce rezerwowych pierwszego zespołu. W pierwszej drużynie zagrał w towarzyskim meczu z Dynamo Kijów. 18-latek jest także młodzieżowym reprezentantem Polski, a w ostatnim sezonie występował w III-ligowych rezerwach Legii (17 meczów) oraz Centralnej Lidze Juniorów (11 spotkań).



Wypożyczenie do Pogoni Siedlce obowiązywać będzie do końca sezonu 2022/23.