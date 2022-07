30 lipca zbiórka krwi na Legii!

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się już w w sobotę, 30 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00 na stadionie Legii Warszawa. Akcja tradycyjnie organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. Zaplanujcie sobie terminy i namawiajcie znajomych. W okresie wakacji brakuje krwi w szpitalach. Każda osoba bardzo się liczy. O szczegółach akcji będziemy informowali na bieżąco! Widzimy się na stadionie Legii!

