Legia Summer Cup 2022 - największy legijny turniej kibicowski

W minioną sobotę, 9 lipca, na bocznych boiskach Legii został zorganizowany największy w historii turniej kibicowski Legii Warszawa. Całą imprezę zorganizowała grupa UZaLeżnieni, we współpracy z SKLW. W zawodach Legia Summer Cup 2022 wzięło udział aż 88 drużyn, w tym liczne delegacje wszystkich naszych zgód. Fotoreportaż z turnieju - 27 zdjęć Hagiego Każda z drużyn rozegrała po pięć meczów fazy grupowej, a po dwa najlepsze zespoły każdej z grup awansowały do dalszego etapu rywalizacji - fazy pucharowej. Ze względu na sporą liczbę drużyn, sportowa część turnieju trwała ponad 11 godzin. Oprócz kibiców, którzy rywalizowali na boisku, było bardzo liczne grono fanów, które dopingowało swoich kolegów z grup, dzielnic i FC, a także doskonale bawiło się w strefie gastronomicznej, gdzie wydawane były grillowane kiełbaski oraz lały się hektolitry złocistego trunku. Na boisku najlepszy okazał się łączony skład Grójca i Szczecinka, który w finale pokonał Zambrów/Żoliborz 1-0. W meczu o trzecie miejsce Bródnowska Szarańcza zwyciężyła 2-0 Sochaczew. Po sportowej rywalizacji wieczorem przyszedł czas na część mniej oficjalną, a mianowicie - wspólną imprezę integracyjną, podczas której zabawa była doskonała, a niebo nad stadionem Legii rozświetliły fajerwerki oraz dziesiątki odpalanych rac. Pełna listę grających drużyn: UZaLeżnieni, Targówek, Capital City, Wyszków, Chełmża/Brodnica, Szczecinek/Grójec, FC Ciechocinek, Dęblin/Ochota, Włochy, Nadarzyn, Błonie, Sochaczew, Ursynów, Przasnysz, Śródmieście Południowe, Muranów, Raszyn, Krewcy/Osiedlowa RR, Polfa Tarchomin, Bródnowska Szarańcza, FANATICOSS’03, Wawer, Hutnik, Rypin&Grudziądz, Ząbki, Nowy Dwór Maz., Bródno&Zamłynie, Gocław, Wola, Dolny Śląsk / OFB, Pułtusk, Zachodnia Koalicja, FC Nacpolsk, Jelonki, Sulejówek, Saska Kępa, Kwidzyn, Wietnam, Sekcyjni, Hunters Holandia, Ostrołęccy Legioniści, Oldskull, FC Siedlce, Zjednoczone Południe, Tłuszcz, Mokotów / WF, Augustów, Żoliborz / Zambrów, Prażanie, Służewiec, Łuków/Biała Podlaska, Ursus / Będzin, Bielany, Kozienice, Radom, FC Rzeszów/FC Lublin, FC Wlkp Squad, Mława, FC Bieruń, Wołomin, Powiśle, Otwock, Śródmieście PŁN & FC Szydłowiec, Garwolin, ZWL & FC Orneta, Marki, Węgrów, FC Ciechanów, Grochów, FC Warka, FC Sokołów Podlaski, Wesoła, Squadron, FC Lipno, FC Mińsk Maz., Radzymin, AMT / Tradycja, WFH, Fanatico 501, FC Opolskie, Radomscy Chuligani, Ultras Radomiak, Olimpia Elbląg, FC Den Haag, Barra Bravas, Dąbrowa Górnicza, Młoda Wiara & Nuovi Ultras, Szajka Zło (Zawiercie / Łazy / Olkusz). Fotoreportaż z turnieju - 27 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.