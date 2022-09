Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Rocznik 2021

Wtorek, 13 września 2022 r. 16:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

65. tom encyklopedii piłkarskiej FUJI to rocznik 2020/2021. Po raz dwudziesty dziewiąty został podsumowany futbolowy sezon. Co znajdziemy w środku? Kalendarium, bilans reprezentacji Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, przegląd wszystkich szczebli rozgrywkowych w Polsce (od ekstraklasy do C-klasy), informacje dotyczące piłki nożnej kobiet, a także refleksje na temat Euro.



"Rocznik 2021 - pierwszy od początku do końca przygotowany oczywiście według koncepcji Andrzeja Gowarzewskiego, ale już bez Jego codziennej opieki twórczej i merytorycznej nad każdą kolejną stroną, zestawieniem, grafiką, zdjęciem i zdaniem - ukazuje się niejako na podsumowanie szczególnego w dziejach wydawnictwa roku. (...) Rocznik z jednej strony dobrze Wam znany, sumujący piłkarską rzeczywistość sezonu 2020/21. Z drugiej - odmienny od poprzednich; z bogatszą warstwą publicystyczną, poruszającą ważne - naszym zdaniem - dla dzisiejszego futbolu tematy. Są też bonusy. Po pierwsze - pełna dokumentacja nie tylko Euro 2020, zorganizowanego z rocznym poślizgiem, ale i poprzednich mistrzostw Europy, tych z 2016 (w żadnym z tomów wydanych od tego czasu takiej dokumentacji nie było). Po drugie - efekty wieloletnich poszukiwań biało-czerwonych ciekawostek, przybliżające dwa nieoczywiste aspekty stuletnich dziejów reprezentatywki. I po trzecie wreszcie - specjalny rozdział z okazji 30. lecia wydawnictwa GiA" - czytamy we wstępie.



I w książce, wydanej choć już bez udziału Andrzeja Gowarzewskiego, to nadal w jego stylu, znajdziemy mnóstwo informacji, do których wracać będziemy nie raz i nie dwa. Liczne tabele, statystyki, ciekawostki, mnóstwo zdjęć, na koniec co nieco publicystyki. A całość w cenie 64 złotych.



Tytuł: Rocznik 2021

Autor: Andrzej Gowarzewski oraz Bożena Lidia Szmel, Patryk Czypionka, Piotr Domański, Michał Kubanowski, Marek Kutyna, Dariusz Leśnikowski, Witold Łastowiecki, Andrzej Markowski, Jakub Michalak, Ryszard Niemiec, Kazimierz Romaniec, Katarzyna Ukuś, Mariusz P. Zieliński

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 367

Cena okładkowa: 64 zł



