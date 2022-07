Biblioteka legionisty: Kwartalnik Sportowy

Czyte(L)nia

Wtorek, 26 lipca 2022 r. 13:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec czerwca miała miejsce premiera pierwszego numeru "Kwartalnika Sportowego", za którego wydawanie wzięła się ekipa znana z Kanału Sportowego. Redaktorem naczelnym wydawnictwa, które, jak nazwa wskazuje, ma się ukazywać mniej więcej co trzy miesiące, jest Krzysztof Stanowski. Sam jedynie spina całość, ale zdecydowana większość tekstów przygotowana jest przez dobrze dobraną redakcję, gwarantującą wysoką jakość tekstów.



Można powiedzieć, że takiego wydawnictwa od dawna brakowało na polskim rynku sportowym. Nie ma bowiem u nas nawet porządnego miesięcznika. Skąd więc pomysł na kwartalnik? Wydawcy tłumaczą, że trudno byłoby co 30 dni dostarczać mnóstwo ciekawych tekstów, a co trzy miesiące będzie to o wiele łatwiejsze. I ciekawsze również dla odbiorców. Ciekawostką jest to, że wydawnictwo sprzedawane jest tylko w przedsprzedaży - drukowanych jest dokładnie tyle sztuk, ile zostanie opłaconych w preorderze. Pierwszy numer "w ciemno" nabyło około 12 tysięcy osób. Początkowo cena wynosiła 32,99 zł, a po kilku dniach wzrosła do 39,99 zł. Dzisiaj "Kwartalnik Sportowy" można nabyć jedynie w drugim obiegu.



Autorami wydawnictwa są Krzysztof Stanowski (redaktor naczelny), Kamil Gapiński (zastępca red. naczelnego), Zbigniew Boniek, Mateusz Borek, Marcin Gortat, Tomasz Lubczyński (felietoniści) oraz zespół w składzie: Jonathan Wilson, Michał Pol, Tomasz Smokowski, Michał Trela, Przemysław Rudzki, Paweł Grabowski, Wojciech Piela, Sebastian Warzecha, Mateusz Rokuszewski, Maciej Wąsowski, Michał Kołkowski, Jakub Białek, Jan Mazurek, Szymon Janczyk, Paweł Paczul, Paweł Ożóg, Kacper Bartosiak, Kacper Marciniak, Wojciech Koerber, Sebastian Parfjonowicz, Jakub Majewski i Marcin Żuk.



W środku znajdziemy naprawdę całe mnóstwo ciekawych tekstów - zarówno artykułów, felietonów, jak i wywiadów poświęconych nie tylko piłce nożnej. Przeczytamy o Idze Świątek, żużlu, siatkówce, fame MMA, skokach narciarskich, i wielu innych. Kibiców Legii na pewno najbardziej zainteresuje artykuł poświęcony Dariuszowi Mioduskiemu pt. "Ten kolega to Dariusz Mioduski, kibic Legii, bardzo poważny człowiek". Poznajemy w nim historię obecnego właściciela w naszym klubie - Mioduski, o czym wie mało kto, był w nim obecny już za czasów ITI. Poznajemy również kulisy przejęcia pełni władzy w klubie, a także całą ścieżkę, która sprowadziła Legię ze szczytu na niemal samo dno. - Należy docenić, że Mioduski zainwestował w Legię poważne pieniądze. Spłacił wspólników, przeznaczając na to 40 mln złotych oraz dokładając co najmniej drugie tyle w formie pożyczek. To jest pozytywne (...) Nikt nie zabierze mu też trofeów, które zdobył, ani nie odmówi konsekwencji w doprowadzeniu do wybudowania Legia Training Center. (...) Poza infrastrukturą akademii nie udało się zrealizować innych obietnic. Nie widać strategii, którą prezes odmieniał przez wszystkie przypadki, zamiast budowy fundamentów nastał permanentny chaos (...) - czytamy w obszernym artykule.



Bardzo dobrze czyta się historię obecnego trenera Legii, Kosty Runjaicia ("Od pucybuta do trenera. Jak hartował się coach Kosta?". "Wskazywał taktyczne błędy Franka Rijkaarda. Rywalizował z Pepem Guardiolą. Słyszał od obecnego prezesa Bayernu Monachium, że klub, który go zatrudnia, jest szczęściarzem. Całkiem nieźle jak na agenta nieruchomości, który postanowił zostać trenerem piłkarskim. Niezależnie od tego, jak Kosta Runjaić poradzi sobie w Legii Warszawa, i tak zaszedł dalej, niż sądził, gdy kończył zmianę w banku i pędził, by dorobić w restauracji" - czytamy w artykule przygotowanym przez Michała Trelę z Newonce.Sport.



Ponadto poznamy m.in. byłych trenerów naszego klubu - Czesława Michniewicza ("Trzy zmartwychwstania Czesława Michniewicza") oraz Macieja Skorżę ("Jak Zosia Samosia została szefem"). Zresztą w środku tekstów godnych polecenia jest naprawdę całe mnóstwo. Jeśli ktoś przegapił pierwszy numer, pozostaje mu szukanie go w drugim obiegu albo zawczasu przygotowanie się do zakupu kolejnych. Te bowiem również sprzedawane będą jedynie w internetowym sklepie Kanału Sportowego w przedsprzedaży.



Drugi numer zaplanowany jest na przełom września i października tego roku, a numer trzeci - związany z mundialem - na listopad.



Tytuł: Kwartalnik Sportowy

Autor: Krzysztof Stanowski (red. naczelny)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Kanału Sportowego

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 300

Cena: 39,99 zł



