Pożegnanie Boruca na antenie Canal+

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r. 16:05 Woytek

Mecz Legia Warszawa - Celtic FC, który odbędzie się w środę, 20 lipca o godzinie 18 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 będzie można także obejrzeć w Canal+ Sport. Transmisja z "King's Party" rozpocznie się już o godzinie 17.



Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Do tej pory zajętych ok. 4 tysięcy miejsc.







Karnetowicze mają 30% zniżki na bilety. Zakup biletu tradycyjnie można dokonać online, na stronie bilety.legia.com lub stacjonarnie w Punkcie Obsługi Kibica.



Osoby posiadające karnet senior oraz karnet "bez barier" wejdą na stadion w ramach swojego karnetu. Kibice zgłaszający się po pojedyncze bilety (dotyczy karnetów senior i "bez barier") otrzymają rabat 50% na to wydarzenie. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo.