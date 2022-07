Valentin Vada na celowniku Legii?

Hiszpańskie media informują, że argentyński pomocnik Valentin Vada znalazł się w kręgu zainteresowań Legii Warszawa. Według doniesień, stołeczny zespół miał złożyć ofertę za 26-letniego zawodnika Realu Zaragoza. Vada ma jeszcze roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon, ale znajdują się w nim różne klauzule, umożliwiające odejście z klubu. Piłkarz zarabia obecnie 250 tysięcy euro rocznie. Valentín Vada ur. 6.03.1996, Argentina (ma także obywatelstwo włoskie) 1.75 cm pomocnik kariera 2006–2010 Proyecto Crecer (juniorzy) 2010–2014 Bordeaux (juniorzy) 2013–2019 Bordeaux II 2014–2019 Bordeaux 2019 AS Saint-Étienne (wypożyczenie) 2019–2021 UD Almería 2020–2021 Tenerife (wypożyczenie) od 2021 Real Zaragoza

jo - 6 godzin temu, *.tpnet.pl A niby za co go Legia ma kupić i jeszcze pensję zapłacić... Jak Zieliński miał na wszystko 1,5 mln euro. Tu nie ma pieniędzy na żadne fajerwerki, nawet z drugiej ligi hiszpańskiej. odpowiedz

do zorientowanych - 6 godzin temu, *.hostmein.net To brat Vadisa Odżidży? odpowiedz

Lewy prosty - 3 godziny temu, *.orange.pl @do zorientowanych:

To siostra Vadisa odpowiedz

Simon - 7 godzin temu, *.mm.pl Hiszpańskie media informują, że odrzucił ofertę kontraktową Legii. Ponadto Legia ma konkurencję z Arabii Saudyjskiej. odpowiedz

gazza - 7 godzin temu, *.inetia.pl Dwa razy wypożyczony...Tacy piłkarze raczej nie reprezentują wysokiego poziomu bo nikt by ich nie wypożyczał...kolejny ogórek... odpowiedz

zduneq - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @gazza: dla przypomnienia Pekhart przychodził z Las Palmas i robił różnicę w tej lidze. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl @zduneq: Ale jaką różnicę ? Ligowy średniak co strzelał bramki raz na trzy cztery mecze...jak nie rzadziej... odpowiedz

Aaaa - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @gazza: lol. Ty od roku oglądasz ekstraklasę? A jego pierwszy sezon i korona króla? odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Aaaa: gość jest odklejony i nie ma pojęcia o piłce nożnej.szkoda ekranu w telefonie odpowiedz

Mierda Humana - 7 godzin temu, *.net.py A jakie są zalety tego Vady? odpowiedz

JJ - 7 godzin temu, *.chello.pl @Mierda Humana: krotkie nazwisko wiec sie zaoszczedzi na nadruku na koszulce odpowiedz

ws - 7 godzin temu, *.chello.pl @Mierda Humana: Nie ma wad odpowiedz

Baja Bongo - 6 godzin temu, *.orange.pl @Mierda Humana: Lubi walić z głowy, bramki oczywiście. odpowiedz

Januszek - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyli Josue odchodzi.... pozdro dla karneciarzy odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.plus.pl @L: tak na Legię idzie się oglądać spektakl a nie szmacianke odpowiedz

ws - 8 godzin temu, *.chello.pl @Januszek: Niekoniecznie. Jak spojrzysz na profil zawodnika to raczej defensywny pomocnik lub środkowy a nie ofensywny jak Josue. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @Januszek: Josue ma wazny kontrakt i nigdzie nie odchodzi. Po 1 nikt nie wyda na niego kasy jak za pol roku moze podpisac kontrakt za free, a nawet gdyby to Legia nie pusci swojego najlepszego pilkarza za jakies 100k, po 3 przeciez nie jest tajemnica, ze szukamy srodkowego pomocnika bo Kapi nie jest jeszcze gotowy, po 4 Zielinski dzisiaj mowil w wywiadzie, ze a nie ma zadnej oferty na nikogo, b Josue to najlepszy pilkarz i byc moze usiada o przedluzeniu. odpowiedz

