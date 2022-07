Piotr Jacek trenerem Legii II

Piotr Jacek został szkoleniowcem zespołu rezerw Legii Warszawa. Jego asystentem będzie dotychczasowy szef rozwoju indywidualnego w Akademii Legii Mateusz Kamuda. Jacek prowadził ostatnio pierwszoligowy Stomil Olsztyn. Wcześniej był trenerem MKS-u Kluczbork, Sokoła Ostróda, Stali Brzeg oraz rezerw Miedzi Legnica i Zagłębia Lubin. Legia II Warszawa w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do sezonu 2022/23.

#MioduskiOut - 17 minut temu, *.chello.pl No to Piotr czy Jacek? odpowiedz

Aranko - 1 godzinę temu, *.33.117 Jacek Magiera? odpowiedz

Reader - 5 godzin temu, *.chello.pl zdobył Puchar Polski z Leszkiem w pamiętnym finale w 2004 odpowiedz

