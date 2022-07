Pięciobój

Cztery medale legionistów na ME U-17 i U-19

Wtorek, 12 lipca 2022 r. 07:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trzy medale zdobyli pięcioboiści Legii podczas kolejnego dnia mistrzostw Europy, które odbywają się w Krakowie. W rywalizacji mężczyzn do lat 17, Igor Radomyski w konkursie indywidualnym zajął miejsce ósme. Nasz zawodnik, wraz z Bartoszem Szmytkem, Krystianem Trepczykiem i Adamem Machajem zdobył srebrny medal w drużynie (U-17). Mistrzostwo Europy U-17 zdobyli Francuzi, brązowy medal - Węgrzy. Igor w pływaniu uzyskał trzeci najlepszy wynik w pływaniu - 2:00.48 min.



Również srebrny medal na ME U-19 w rywalizacji sztafet mieszanych wywalczyła Małgorzata Karbownik z Legii, która startowała w parze z Michałem Jabłońskim. Po bardzo dobrym występie w pływaniu - 1:54.83 min. na dystansie 2x100 metrów stylem dowolnym, a także najlepszym wyniku w szermierce (32 wygrane, 244 pkt.), Polacy mieli aż 15-sekundową przewagę nad Czechami przed finałowym laser run. Skuteczna na strzelnicy Małgorzata Karbownik, zdołała utrzymać wysoką lokatę Polaków na swojej zmianie, ale Stepan Surma wyprzedził Jabłońskiego podczas dwóch kolejnych rund na strzelnicy i to Czesi zdobyli złoto.



W konkursie indywidualnym kobiet do lat 17, świetnie spisała się Hanna Jakubowska. Legionistka zakończyła rywalizację na miejscu czwartym, a do brązowego medalu Mistrzostw Europy zabrakło jej... sekundy. Jakubowska uzyskała najlepszy wynik w pływaniu (2:13.89 min.) i miała sekundę przewagi przed laser runem nad Węgierką, Csenge Kiss. Początek łączonej konkurencji był bardzo dobry w wykonaniu legionistki, ale nieco wolniejsze trzecie strzelanie umożliwiło jej wyralkom na odrobienie strat. Problemy z zaliczeniem ostatniego strzału, kosztowały naszą reprezentantkę sporo czasu i utratę pozycji medalowej.



Druga z legionistek, Katarzyna Dębska zakończyła zawody na miejscu siódmym. Dębska i Jakubowska, wraz z Zuzanną Gradoń, wywalczyły srebrny medal w klasyfikacji drużynowej U-17. Polki uzyskały dokładnie taki sam wynik jak reprezentantki Wielkiej Brytanii (2440 punktów), ale ich czasy osiągnięte podczas laser run, okazały się lepsze niż wyniki Brytyjek.



Do finału turnieju indywidualnego U-17 nie awansowała Hanna Matusik, która w kwalifikacjach zajęła 19. miejsce w grupie A.



Wyniki legionistów na ME:

ME U-17: 8. Igor Radomyski

ME U-17: 4. Hanna Jakubowska, 7. Katarzyna Dębska

ME U-17 (drużynowo): 2. Igor Radomyski, Bartosz Szmytke, Krystian Trepczyk, Adam Machaj

ME U-17 (drużynowo): 2. Hanna Jakubowska, Katarzyna Dębska, Zuzanna Gradoń

ME U-19 (sztafety mieszane): 2. Małgorzata Karbownik, Michał Jabłoński