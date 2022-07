Żeglarstwo

Legionistki mistrzyniami Polski w kl. Micro dyw. Cruiser

Wtorek, 12 lipca 2022 r. 09:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kobieca załoga żeglarskiej Legii w składzie: Ania Śliwka, Maja Dembowska i Karolina Skowrońska (z WAT-u) zdobyły mistrzostwo Polski klasy Micro w dywizji Cruiser. Legionistki były jedyną damską drużyną, której przyszło toczyć boje w męskiej stawce. W klasyfikacji generalnej klasy Micro nasze zawodniczki uplasowały się na 9. pozycji. Ich wyniki w poszczególnych startach: 7, RET*, DNC, 10, 7, 10, 9, 7.







- Byłyśmy jedyną damską drużyną. Warunki apokaliptyczne - fale i burze. Idealne by zrobić piorunujące wrażenie. Nie obyło się bez przygód, na taki silny wiatr brakuje nam masy na balastowaniu - to co na lądzie jest atutem, tutaj powoduje, że niektórzy byli już jedną nogą w Bałtyku. Na szczęście ze wszystkich opresji wyszłyśmy cało - relacjonują zawodniczki żeglarskiej Legii, przed którymi Mistrzostwa Świata we Włoszech.



W mistrzostwach Polski w klasie Korsarz wystartowała Milena Maciuszko, która wraz z Mateuszem Safijanem (WUM Warszawa) zajęła miejsce 10. W mistrzostwach Polski w klasie 505, pod nieobecność głównej legijnej załogi (Jakub Pawluk startował w tym czasie w PEŻ), Marcin Pietrzak wraz z... Marcinem Pietrzakiem (MKS Dwójka Warszawa) zajęli miejsce 17.