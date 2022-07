Na stadionach: Choć w papierach nam przybyło, wciąż jesteśmy tacy sami

Wtorek, 19 lipca 2022 r. 19:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sezon 2022/23 rozpoczął się w ostatni weekend, a tydzień wcześniej rozegrano jeszcze spotkanie o Superpuchar. Polskie drużyny mają za sobą pierwsze dwumecze w europejskich pucharach. Chociaż zazwyczaj w wakacyjnych kolejkach nie ma zbyt wielu ciekawych meczów, tym razem kibice nie mogli narzekać na nudę. Ligowa kolejka rozpoczęła się bowiem od derbów Dolnego Śląska, na których zarówno Zagłębie Lubin, jak i Śląsk Wrocław pokazali się z dobrej strony - zarówno pod względem frekwencji, jak i oprawy. Gospodarze do swojej choreografii wykorzystali tekst utworu Maryli Rodowicz pt. "Ale to już było".



Polskie ekipy mają za sobą pierwsze mecze w europejskich pucharach. Najgłośniej było przy okazji meczu Lechii z drużyną z Macedonii, która kibiców nie posiada. Mimo to znawcy tematu komentujący mecz na antenie ogólnopolskiej telewizji, początkowo opowiadali głupoty o chuligańskich zachowaniach, które zapewne były atakiem na ekipę ze Skopje. Awantura rozpoczęła się w przystadionowym pubie, który został zdemolowany, a następnie fanatycy walczyli z ochroną na trybunach - z obu stron użyty został sprzęt, a spotkanie przerwano na dość długo. Ostatecznie mecz udało się dokończyć, a kara jaką wymierzono lechistom nie jest tak bardzo surowa, jak się spodziewano - oprócz grzywny, dostali jeden mecz bez publiczności, ale w zawiasach na dwa lata. Dzięki temu bardzo ciekawe spotkanie z Rapidem Wiedeń odbędzie się w obecności kibiców, w tym zapewne licznej delegacji przyjezdnych. Lechia w dobrej liczbie pokazała się (wraz ze Śląskiem) w Skopje.



Lech z kolei na meczu z Karabachem zaprezentował podświetlaną pirotechniką folię "Ultras Kolejorz" i bardzo przyzwoitą frekwencję na poziomie 25 tysięcy. W dalekim Baku obecnych było 30 fanów Kolejorza. Pogoń w Reykjaviku pojawiła się w przyzwoitej liczbie, biorąc pod uwagę odległość i koszty.



Kibice Pogoni wpuścili na swoje sektory kolejną z ekip - tym razem 320 fanów Widzewa, którzy zajęli miejsca bezpośrednio obok młyna Portowców. W Szczecinie szykują się już do meczu Ligi Konferencji z Broendby i wiadomo, że na stadionie pojawią się fani z Danii. Początkowo klubowi działacze czynili starania, by fani Broendby mogli zająć miejsca w gotowym już sektorze gości (tyle, że ten nie został oddany do użytku), ale prawdopodobnie dla Duńczyków przeznaczone zostaną dwa sektory, na których dotychczas zasiadali szczecinianie - tam też znajdzie się niewielki bufor oraz osobna droga dojścia na sektor.



Z kolei w Radomiu policja nie wyraża zgody na wpuszczanie kibiców gości na obecny stadion, na którym gra Radomiak. Tuż przed startem sezonu policja zaczęła wymyślać nowe problemy, i dlatego też nie chciała wpuścić kibiców Miedzi do "klatki". Z kolei na stadionie Wisły Kraków, miejscowi działacze zapowiedzieli zamknięcie sektora gości. Fani Białej Gwiazdy co prawda zapowiedzieli przyjmowanie przyjezdnych na swoich sektorach, ale możemy spodziewać się, że nie będzie to czynione regularnie, o czym przekonali się fani Sandecji w ostatni weekend - pozostający przecież w przyjaznych stosunkach z Cracovią.



W pierwszej kolejce nowego sezonu oprawy przygotowali kibice Lecha, Korony, Zagłębia Lubin, Śląska, Wisły Kraków, Zagłębia Sosnowiec. Dobre frekwencje można odnotować w Zabrzu, Kielcach, Lubinie, Poznaniu (szczególnie na Lidze Mistrzów i Superpucharze), a ze względu na ograniczoną pojemność trybun, wysoki procent zapełnienia był również w Szczecinie i Radomiu. Komplet gości na wyjazdach zaliczył Śląsk oraz Legia.



Ekstraklasa:



Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (1100)

Bardzo dobra frekwencja na derbowym meczu w Lubinie. Gospodarze z licznym młynem i dobrą prezentacją. Zaprezentowali malowaną sektorówkę i transparent "Choć w papierach nam przybyło, wciąż jesteśmy tacy sami", a całość zwieńczył pokaz pirotechniczny. Zagłębie wpierane przez Zawiszę (90).

Fani Śląska przybyli w lekkim nadkomplecie, w 1100 osób, w tym Miedź (100), Lechia (37), Motor (17) i Ferencvaros Budapeszt (7). Wrocławianie zaprezentowali sektorówkę "Veni Vidi Vici", flagowisko w połączeniu z racami.



Korona Kielce - Legia Warszawa (777)

Fani Legii w komplecie stawili się w Kielcach, dokąd podróżowali pociągiem specjalnym. Legioniści wspierani przez Radomiaka (43). W sektorze gości wywieszono 9 flag i transparent "Wołyń 1943 Pamiętamy". Koroniarze z dobrą frekwencją (14,5 tys.). Gospodarze zaprezentowali oprawę z hasłem "Z nowym sezonem... Obiecujemy poprawę", zmienionym później na transparenty "Z nowym sezonem... Będziemy świecić przykładem", malowaną sektorówką przedstawiającą zamaskowanego kibica trzymającego racę, a całość uzupełniły flagi na kiju oraz kilkadziesiąt rac, stroboskopy i ognie wrocławskie.



Pogoń Szczecin - Widzew Łódź (320)

Portowcy wpuścili na stadion fanów Widzewa - ci przybyli na trybuny gospodarzy w 30. minucie spotkania w 320 osób z flagą. Pogoń z kompletem, ponad 9 tys. widzów. Prace na stadionie w Szczecinie przedłużają się - początkowo planowano otwarcie całego obiektu w czerwcu tego roku, ale dziś wiadomo, że otwarcie nie nastąpi wcześniej niż we wrześniu - jeśli szczecinianie uzyskają wszelkie niezbędne pozwolenia.



Górnik Zabrze - Cracovia (250)

Bardzo dobra frekwencja na pierwszym meczu nowego sezonu w Zabrzu - ponad 16,7 tys. widzów, i to pomimo rozgrywania meczu w poniedziałek (o 19:00). Zabrzanie z licznym młynem i transparentem poświęconym Rzezi Wołyńskiej. Cracovia obecna na tym wyjeździe w ok. 250 osób z kilkoma flagami.



Lech Poznań - Stal Mielec (70)

Ponad 12,4 tys. kibiców na meczu przy Bułgarskiej. Lechici zaprezentowali oprawę - sektorówkę przedstawiającą kibica trzymającego gazetę z ligową tabelą i hasłem "Lech na ligowym szczycie". Całość uzupełnił transparent "To co chciałbym widzieć..." oraz kartoniki. Słaba liczba Stali na tym wyjeździe.



Raków Częstochowa - Warta Poznań (44)

Niespełna 5 tysięcy kibiców na meczu, w tym skromna grupa z Poznania.



Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (16)

Skromna grupa gliwiczan pojawiła się w Białymstoku. Jagiellonii na meczu 8,2 tys.



Radomiak Radom - Miedź Legnica ()

Ponad 4,1 tys. kibiców na trybunach na niedzielnym meczu w Radomiu. Policja nie zgodziła się na wpuszczenie kibiców Miedzi do sektora gości.



Wisła Płock - Lechia Gdańsk (-)

W Płocku nadal brak sektora gości, w związku z budową stadionu. Wiślaków na meczu około trzech tysięcy.



Niższe ligi:



Garbarnia Kraków - Motor Lublin (152)

Motorowcy wspierani na tym wyjeździe przez Górnika Łęczna (40) i Śląska (7).



Kotwica Kołobrzeg - Stomil Olsztyn (76)



Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna (42)

Fani Górnika do Niepołomic przyjechali bezpośrednio po meczu Motoru w Krakowie. Na stadionie Puszczy stawili się w 42 osoby, w tym Chełmianka (2). Mieli flagę oraz transparent - "Sadczuk sędzio zawodowy, skończ nam niszczyć klub sportowy".



Termalika Nieciecza - Odra Opole (24)



Wisła Kraków - Sandecja Nowy Sącz (-)

Wiślacy z oprawą składającą się z transparentu "A my dalej ekstraklasa", serpentynami i racowiskiem. Na meczu bardzo dobra frekwencja, ponad 15,8 tys. widzów. Przed meczem z winy nowej firmy zatrudnionej przez Wisłę, fani mieli spore problemy z wejściem na stadion na czas. Sektor gości zamknięty na tym meczu i tak niestety ma być również na kolejnych I-ligowych spotkaniach przy Reymonta.



Superpuchar Polski:



Lech Poznań - Raków Częstochowa ()

Spotkanie o Superpuchar rozegrano cztery dni po pierwszym meczu lechitów w europejskich pucharach, a na trybunach pojawiło się niespełna 16 tysięcy kibiców. Na meczu z Rakowem gospodarze mocno cisnęli przyjezdnym, ze względu na ich zachowanie na finale Pucharu Polski. "Raków - kiedyś ekipa z zasadami, dziś zwykłymi frajerami" - transparent tej treści zawisł w Kotle. Ponadto poznaniacy głośno bluzgami na Lechię. Raków przyjechał autokarami z czterema flagami i transparentem "Wołyń 1943, pamiętamy!". Transparent upamiętniający Rzeź Wołyńską wywiesili również gospodarze.





Wyjazd tygodnia: 1100 kibiców Śląska w Lubinie

Oprawa tygodnia: Choreo Korony na meczu z Legią i Zagłębia Lubin na meczu ze Śląskiem



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Korona Kielce na meczu z Legią Warszawa:









Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:









Zagłębie Lubin na meczu ze Śląskiem Wrocław:











Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:











Wisła Płock na meczu z Lechią Gdańsk:









Cracovia na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Lech Poznań na meczu ze Stalą Mielec:









Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Raków Częstochowa na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Jagiellonia Białystok na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Pogoń Szczecin na meczu z Widzewem Łódź:









Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Wisła Kraków na meczu z Sandecją Nowy Sącz:









Lech Poznań na meczu o Superpuchar z Rakowem:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu o Superpuchar z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Akademiją Pandev:









Lech Poznań na meczu z Karabachem Agdam:









Zagłębie Sosnowiec na meczu z Resovią:







Resovia na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Stal Rzeszów na meczu z Chrobrym Głogów:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice:





Kotwica Kołobrzeg na meczu ze Stomilem Olsztyn: