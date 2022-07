Zmiany w przepisach o młodzieżowcach

Wtorek, 12 lipca 2022 r. 10:45 źródło: PZPN

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła uchwałę w sprawie zasad udziału zawodników młodzieżowych w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2022/2023. Dodatkowo poinformowano o zmianach w regulaminie Pucharu Polski - w jednej drużynie na boisku musi teraz występować jeden młodzieżowiec, a nie - jak wcześniej - dwóch.



Każdy klub uczestniczący w Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie, przy czym:

a) w przypadku rozegrania przez zawodników młodzieżowych w jednym meczu łącznie więcej niż 270 minut w ewidencji danej drużyny zostanie uwzględnione jedynie 270 minut rozegranych w tym meczu;

b) minuty rozegrane w doliczonym czasie gry w pierwszej i drugiej połowie zawodów nie są uwzględniane w ewidencji.



W przypadku rozgrywek Ekstraklasy, zawodnikiem młodzieżowym jest piłkarz posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy.



W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy nie spełni w danym sezonie wymogu rozegranych minut, o którym mowa powyżej, będzie zobowiązany do wniesienia na rzecz PZPN opłaty w wysokości:

a) 3.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;

b) 2.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;

c) 1.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;

d) 500.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.



Suma wpłat, o których mowa powyżej, zostanie przeznaczona na wskazane przez PZPN zadania związane ze szkoleniem młodzieży. Brak realizacji opłaty może być przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisje Dyscyplinarną PZPN i/lub Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.