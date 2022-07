Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dimas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i git teraz czekam na info że Niko wraca na sezonik i 10 bramek mamy gwarantowane ;) odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 @Dimas: Niestety ale nie wraca

odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Tomek: Dziwi mnie że wolą kolesia z taką samą ilością bramek w lidze węgierskiej który o ile przyjdzie to będzie sezon się aklimatyzował u nas...



Rozumiem że wiek 34 lat za nim nie przemawia ale na naszą cienką spokojnie by w tym sezonie dał radę tym bardziej że sam chciał wrócić, ale cóż może się nie znam ;) odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Dimas: W Legii wiele rzeczy dziwi i zaskakuje odkąd Mioduski jest jej prezesem i sam rządzi więc był czas abyśmy przywykli. Nikolic na nasza ligę w zupełności by wystarczył, jest do wzięcia za darmo, nie musiałby się aklimatyzować itp. Chyba, że kudłaty mierzy w fazę grupową pucharów za rok (co jest niestety przy jego zarządzaniu możliwe raz na 5 lat) ale przy transferach, które robią to o awansie do fazy grupowej, nawet tego śmiesznego pucharu pocieszenia, mogą zapomnieć. A Nikolic idealnie wpisuje się w obecną politykę transferową i spokojnie dałby radę w naszej lidze odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl No i super. Nie muszę zmieniać buka:) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.