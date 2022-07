22-24.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę pierwszy mecz obecnego sezonu przy Łazienkowskiej - podejmować będziemy Zagłębie Lubin. Przed meczem otwarty zostanie SportsBar Ł3. Na trybunach można spodziewać się licznej delegacji kibiców gości, którzy przyjadą pociągiem specjalnym. W najbliższą niedzielę, Rafał Krajewski z zapaśniczej Legii weźmie udział w mocno obsadzonym Memoriale im. Wacława Pytlasińskiego w kat. 130kg. Zawody rozegrane zostaną w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 w Warszawie. Kwalifikacje i repasaże odbędą się w godzinach 11:00 - 15:30, finały od 18:00 do 20:30. Dwie drużyny Legii w koszykówce 3x3 wezmą udział w sobotnim turnieju na Białołęce (boisko w parku Picassa). W niedzielę legioniści zagrają w Lotto Quest w Chorzowie. Rozkład jazdy: 23.07 g. 17:30 Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 23.07 g. 19:00 Motor Lublin - Olimpia Elbląg 23.07 g. 20:00 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 25.07 g. 19:00 Stal Mielec - Radomiak Radom

