Urazy Johanssona i Picha

Piłkarze Legii rozpoczęli we wtorek bezpośrednie przygotowania do pierwszego meczu o punkty w nowym sezonie. W zajęciach wzięło udział 21 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Fotoreportaż z treningu - 34 zdjęcia Woytka Pierwsza półgodzinna część zajęć odbyła się w siłowni, a następnie przez 1,5 godziny piłkarze pracowali na boisku. W treningu nie wzięli udziału Mattias Johansson i Robert Pich , którzy nabawili się urazów. Szwed ucierpiał podczas piątkowego meczu z Zorią Ługańsk i czekają go szczegółowe badania barku. Słowak narzeka na problem mięśniowy, ale najprawdopodobniej będzie do dyspozycji za kilka dni. Nieobecna była także część młodych: Igor Strzałek , Ramil Mustafajew , Nikodem Niski ćwiczą z rezerwami. Obecni byli natomiast Jakub Kisiel , Kacper Skibicki i Jakub Trojanowski . W całym treningu z pełnym obciążeniem ćwiczył Bartosz Kapustka . Podczas przedpołudniowych zajęć sztab szkoleniowy skupił się na aspekcie strzeleckim i taktycznym. Pracowano także nad stałymi fragmentami gry. Drugie wtorkowe zajęcia zaplanowano na godzinę 17. Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 16 lipca o godzinie 20:00. Fotoreportaż z treningu - 34 zdjęcia Woytka

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

atric - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Ten bramkarz Artur Zubko z Lecha to podobny babolaz do naszego Czarka Miszty tylko on jest raczej " specjalista" od dolnych pilek a Czerek gornych lata po tym przedpolu jak latawiec. odpowiedz

A.Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja ciekawsze zakupy robię w biedronce odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.datapacket.com Hahaha, stary dziadyga Pich, ledwo podpisal kontrakt a juz sie rozwalil. Kasa juz jest wiec po co sie wysilac? Kolejny super transfer. Z tych jak obsradovic, kaleka edek, hildeberto, chupa chips czy inny necid.

Transfer gitara a redakcja leje w portki z podniety jakie to wzmocnienie. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jest jeden pozytyw w tym artykule. Kapustka trenuje. Oby nic mu się znowu nie stało, szkoda by było chłopaka, bo ma potencjał. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Piszą że ponoć Nikoloć ma przyjść do Legii - ale to jest tylko plan odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.centertel.pl I co roczna sytuacja kontuzje nowych teraz pół roku na leczeniu nawet dentystę odwiedzi posiedzi popatrzy wejdzie pobiega jeden mecz dwa trzy i nowy uraz odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl w Legii jak zwykle nabrali zawodników starych i kontuzjogennych bo przecież ten Johansson co zagra parę minut to kontuzja , znowu jest brak młodzieży w Legii co w tej drużynie robi Skibicki który dostał tyle minut i nic nie pokazał a Strzałka znowu odstrzelii odpowiedz

Pab(L)o - 4 godziny temu, *.mm.pl Johansson zły nie jest, ale on nawet połowy meczy nie rozgrywa, bardzo szklany zawodnik odpowiedz

PawLo - 4 godziny temu, *.mm.pl Ten Johanson non stop kontuzje przeziębienia wirusy itp itd pilkarz szklanka odpalić go z Legii jak najszybciej się da a pensja na nowego !!! odpowiedz

Remino - 4 godziny temu, *.orange.pl Nawet przy piciu herbaty łapią kontuzje. Szklani zawodnicy. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 godziny temu, *.4.114 Mam nadzieję, że Pich będzie trochę grał a nie tylko chodził po lekarzach i brał pensję. Dobrze by było mieć jakiś pożytek z pół-emeryta. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.