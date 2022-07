Legia zainteresowana Świerczokiem?

W Legii cały czas trwają poszukiwania napastnika. Według informacji Interii stołeczny klub jest zainteresowany pozyskaniem Jakuba Świerczoka , ale na razie do transferu daleka droga. Zawodnik jest bowiem tymczasowo zawieszony z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego, ponadto musiałby rozwiązać umowę z japońskim klubem Nagoya Grampus. Temat pozyskana 29-latka istnieje od kilku tygodni, miało już dojść do kontaktu dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego z przedstawicielami zawodnika.

Adi - 15 minut temu, *.play-internet.pl Z ostatniej chwili: Lech Poznań awansował do fazy grupowej ligi mistrzów. odpowiedz

Ropa(L) - 7 minut temu, *.digiweb.ie @Adi: A Karabach ich ocenił na 5 gwiazdek :-) odpowiedz

ws - 19 minut temu, *.chello.pl On nigdy nie chciał tu przyjść tak jak Milik ale chyba zrozumiał że to dla niego ostatnia możliwość aby załapać się do kadry na mundial. Powrót do Polski to chyba jedyna opcja. CM711 lubi takich napastników. odpowiedz

Farme(L) - 38 minut temu, *.virginm.net Jeśli to by kogokolwiek interesowało: Tymczasem w krainie kwitnącej i szczęśliwej bulwy mają swoje bach bach bach… a nawet właśnie następny bach…

Qrwa jak takie trepy będą przegrywać już w pierwszej rundzie, to my nigdy z tego qownianego rankingu się nie wygrzebiemy…. tacy byli mądrzy… odpowiedz

Mamut - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl To jak nierealny to po co o tym pisać? odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oddać Skibickiego za darmo odpowiedz

Ech - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chciałbym i trzymam kciuki. odpowiedz

Sebas (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wow jakby to wypaliło odpowiedz

eL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czemu na łamach legionistów nie ma ani słowa wzmianki o Legia Summer Cup 2022 ? odpowiedz

szwarny synek - 1 godzinę temu, *.46.112 @eL: w bravo sport jest polecam odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Hahaha..cóż za wzmocnienie odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo dobry pomysł tylko czy w ogole realny odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de @mareczek: przecież piszą że nierealny odpowiedz

