Pięciobój

Jakubowska i Dębska mistrzyniami Europy U-17

Środa, 13 lipca 2022 r. 17:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwie pięcioboistki Legii Warszawa - Katarzyna Dębska oraz Hanna Jakubowska zostały mistrzyniami Europy do lat 17 w sztafecie kobiecej. Legionistki wygrały rywalizację sztafet pływania (2x100 metrów stylem dowolnym).



W biegu ze strzelaniem Hiszpanki rywalizowały o miejsce na podium (Enya Lechuga i Mirela Vasquez), i choć wyszły na prowadzenie po strzelnicy, Dębska wyprzedziła rywalkę na kolejnych dwóch, 600-metrowych pętlach biegu. Nasza zawodniczka wypracowała sobie sporą przewagę nad rywalkami. Jako druga do laser runu ruszyła Hanna Jakubowska, która utrzymała pozycję liderki po pierwszej wizycie na strzelnicy. Swoją przewagę Jakubowska powiększyła po kolejnej wizycie na strzelnicy, którą opuściła z 12-sekundową przewagą nad kolejnymi zawodniczkami, a do mety dotarła o 19 sekund szybciej niż kolejna zawodniczka. Tym samym dwie pięcioboistki Legii zdobyły złote medale mistrzostw Europy. Gratulacje!



Hanna Matusik w parze z Zuzanną Gradoń ukończyły rywalizację na miejscu 13.