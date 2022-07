Tenis

Kielan odpadł w III rundzie narodowych MP

Czwartek, 14 lipca 2022 r. 08:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Szymon Kielan zakończył udział w 96. narodowych mistrzostwach Polski w tenisie, które odbyły się w Bytomiu w trzeciej rundzie. Legionista przegrał rywalizację o ćwierćfinał z niżej rozstawionym z Michałem Mikułą 4-6, 3-6. - Teoretycznie grałem z wyżej rozstawionym kolegą, więc powinienem przegrać, bo to on był faworytem. Ale dobrze mi się grało, dużo lepiej niż we wtorek, bo wtedy kort był mokry i ciężki po deszczu. Bardziej zmęczyły mnie właśnie opady i długie czekanie na mecz - powiedział Mikuła po pokonaniu Kielana.



W drugiej rundzie Szymon pewnie pokonał Jonasza Dziopaka 6-1, 6-0. Lepiej nasz zawodnik spisuje się w deblu, gdzie w parze z Filipem Peliwo (polski tenisista, który do niedawna reprezentował Kanadę) dotarł do półfinału, w którym zmierzą się z Karolem Drzewieckim i Szymonem Walkowem.



Wyniki Szymona Kielana w narodowych mistrzostwach Polski w singlu:

II runda: Szymon Kielan - Jonasz Dziopak 6-1, 6-0

III runda: Szymon Kielan - Michał Mikuła 4-6, 3-6



Wyniki Szymona Kielana w narodowych mistrzostwach Polski w deblu:

II runda: Szymon Kielan/Filip Peliwo - Bienkiewicz/Bojarski 7-5, 6-4

1/4 finału: Szymon Kielan/Filip Peliwo - Mikuła/Wójcik 6-4, 4-6, 10-7

1/2 finału: Szymon Kielan/Filip Peliwo - Drzewiecki/Walków