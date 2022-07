Koszykówka

Janis Berzins nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 14 lipca 2022 r. 13:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został Janis Berzins - 29-letni łotewski niski skrzydłowy, który w sezonie 2020/21 w barwach Zastalu Zielona Góra zdobył (wraz z Łukaszem Koszarkiem i Geoffreyem Grosellem) srebrny medal mistrzostw Polski. Zdobywał wóczas średnio 12,2 pkt. na mecz. i notował 6,2 zbiórki.



Mierzący 201 centymetrów zawodnik ostatni sezon rozpoczął w hiszpańskim zespole Baxi Manresa, a pół roku później przeniósł się do greckiej Larisy, z którą dotarł do półfinału mistrzostw Grecji. W 25 meczach tej drużyny notował średnio 5.7 pkt. na mecz. Mocną stroną nowego zawodnika Legii jest rzut za 3 punkty. W barwach Zastalu trafiał za 3 ze skutecznością 40,6% (w Energa Basket Lidze) oraz 33,7% (w Lidze VTV). W ostatnich rozgrywkach, w Hiszpanii trafiał 31,3 procent rzutów za 3, a w Grecji - aż 47,1 procent.







- Cel na nowy sezon? Chciałbym sięgnąć po zloty medal mistrzostw Polski – byłem blisko grając w Zielonej Górze, wciąż mam to w pamięci, wciąż chcę ten medal zdobyć. Poprawienie tamtego wyniku będzie dla mnie ważne. W Lidze Mistrzów świetnie byłoby awansować do fazy TOP 16, to stanowiłoby spory sukces dla klubu, a także dla każdego z koszykarzy naszej drużyny. Jestem w pełni zdrowy, byłem niedawno na zgrupowaniu reprezentacji Łotwy, po kilku dniach odpoczynku wracam do treningów, które pomogą mi w budowaniu formy na nowy sezon. Kibice mogą spodziewać się po mnie tego co robię najlepiej - walki pod tablicami, celnych rzutów za trzy punkty – to moje mocne strony. Trener na pewno wyznaczy mi wiele zadań, a ja będę starał się pomóc drużynie tak bardzo jak tylko będę potrafił - mówi nowy zawodnik Legii, który ma na swoim koncie również sześć medali łotewskiej ekstraklasy (dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy).



Berzins występował w Lidze VTB (z VEF Ryga i Zastalem), a także w EuroCup. W barwach Legii będzie miał okazję występować w Lidze Mistrzów. - W rozmowie z trenerem Kamińskim poznałem oczekiwania, jakie ma wobec mnie, mojej gry. Będę łączył grę na pozycjach niskiego i silnego skrzydłowego, rola o jakiej mówiliśmy bardzo mi odpowiada - mówi Łotysz.







- Bardzo cieszymy się z faktu dołączenia do naszego zespołu Jānisa, który będzie pełnił funkcję łącznika na pozycjach niskiego i silnego skrzydłowego. W tym roku nieco inaczej będzie zbudowany nasz zespół, natomiast doświadczony zawodnik, reprezentant Łotwy, grający dwa lata temu w Zastalu Zielona Góra, w minionym roku w Hiszpanii i Grecji, na pewno swoim doświadczeniem i umiejętnościami pomoże nam bić się ponownie o czołowe lokaty - powiedział trener Legii, Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Jānis Bērziņš

Data urodzenia: 4 maja 1993 roku (29 lat)

Wzrost: 201 cm

Pozycja: niski skrzydłowy



Sukcesy:

Mistrzostwo Łotwy: 2012, 2015

Wicemistrzostwo Łotwy: 2014, 2016

Wicemistrzostwo Polski 2021

Wicemistrzostwo ligi łotewsko-estońskiej: 2019

Wicemistrzostwo Europy U20: 2013

Brązowy medal Ligi Bałtyckiej: 2012

Brązowy medal ligi łotewskiej: 2013

Puchar Polski: 2021

Superpuchar Polski: 2020



Dotychczasowa kariera:

2021/22: Ermis Agias Larissa (Grecja, liga grecka) 25 meczów, śr. 5.7 pkt., 3.3 zb., 1,0 as.

2021/22: Baxi Manresa (Hiszpania, liga hiszpańska) 8 meczów, śr. 3.5 pkt., 1.2 zb., 0.0 as.

2020/21: Enea Zastal BC Zielona Góra (PLK i Liga VTB) | w PLK: 39 meczów, śr. 11.1 pkt., 5.5 zb., 1.5 as. | w VTB: 23 mecze, śr. 9.0 pkt., 5.3 zb., 1.1 as.

2019/20: BK Ventspils (Łotwa, liga łotewsko-estońska i FIBA Europe Cup) | w lidze łotewsko - estońskiej: 25 meczów, śr. 11.9 pkt., 6.0 zb., 2.5 as. | w FIBA Europe Cup: 14 meczów, śr. 11.0 pkt., 4.0 zb., 1.6 as.

2018/19: BK Ventspils (Łotwa, liga łotewsko-estońska, Liga Mistrzów i FIBA Europe Cup) | w Lidze Mistrzów: 11 meczów, śr. 3.8 pkt., 2.8 zb., 0.6 as. | w FIBA Europe Cup: 2 mecze, śr. 7.0 pkt., 4.0 zb., 0.0 as

2016/17: Orlandina Basket (Włochy, liga włoska) 8 meczów, śr. 6.8 pkt., 3.5 zb., 1.5 as.

2015/16: VEF Ryga (Łotwa, liga łotewska i Liga VTB) | w lidze łotewskiej: 35 meczów, śr. 8.1 pkt., 3.4 zb., 2.3 as. | w Lidze VTB: 30 meczów, śr. 10.4 pkt., 3.3 zb., 2.0 as.

2014/15: VEF Ryga (Łotwa, liga łotewska i Liga VTB i EuroCup) | w Lidze VTB: 20 meczów, śr. 4.8 pkt., 2.7 zb., 1.3 as | w EuroCup: 2 mecze, śr. 2.0 pkt., 6.5 zb., 1.5 as.

2014/15: BK Jelgava (Łotwa, liga łotewska) 23 mecze, śr. 8.6 pkt., 0.7 zb., 0.4 as.

2013/14: VEF Ryga (Łotwa, liga łotewska, Liga Bałtycka, Liga VTB i EuroCup) | w Lidze VTB: 8 meczów, śr. 6.4 pkt., 3.0 zb., 1.4 as. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 5.8 pkt., 2.9 zb., 1.9 as.

2012/13: Valmiera Glass Via (Łotwa, liga łotewska i Liga Bałtycka) | w lidze łotewskiej: 43 mecze, śr. 15.4 pkt., 7.0 zb., 2.3 as. | w Lidze Bałtyckiej: 14 meczów, śr. 14.5 pkt., 7.8 zb., 1.4 as.

2011/12: VEF Ryga (Łotwa, liga łotewska, Liga Bałtycka, Liga VTB i EuroCup) |w Lidze VTB: 9 meczów, śr. 1.8 pkt., 1.4 zb., 0.2 as. | w EuroCup: 4 mecze, śr. 4.2 pkt., 2.2 zb., 0.2 as.

2010/11: Valmiera Glass Via (Łotwa, liga łotewska)| 27 meczów, śr. 6.4 pkt., 2.9 zb., 0.6 as.



