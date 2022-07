Koszykówka

Terminarz Legii w Lidze Mistrzów

Czwartek, 14 lipca 2022 r. 22:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

FIBA opublikowała szczegółowy terminarz rozgrywek fazy grupowej Basketball Champions League w sezonie 2022/23. Legia grać będzie w grupie C, a rywalizację rozpocznie na początku października, domowym meczem z Hapoelem Holon z Izraela. Najbardziej interesujące, kibicowsko spotkanie, rozegrane zostanie 20 grudnia, kiedy na Torwarze legioniści podejmować będą Galatasaray Stambuł.



Na Torwarze Legia, oprócz Hapoelu Holon i Galatarasay, podejmować będzie również mistrza Belgii - BC Oostende - to spotkanie zaplanowano na 26 października.



W drugiej kolejce nasz zespół czeka wyjazdowy mecz z Galatasaray, który rozegrany zostanie 11 października w Sinan Er dem Arena, mogącej pomieścić aż 16 tysięcy kibiców. 22 listopada Legia uda się do belgijskiej Oostendy, gdzie zagra w 5-tysięcznej Sleuyter Arena. Z kolei 6 grudnia Legię czeka wyjazdowy mecz z Hapoelem Holon - nieopodal Tel Awiwu, gdzie spotkanie rozgrywane będzie w 5,5 tysięcznej hali Holon Toto.



Do TOP16 awansują zwycięzcy wszystkich grup, a drużyny z miejsc 2-3 zagrają do dwóch zwycięstw w play-in (w styczniu 2023 roku). Zespoły z grupy C rywalizować będą z drużynami z grupy D (drugi z C z trzecim z D oraz trzeci z gr.C z drugim z gr.D), w której grają: CB Bilbao Berri, ČEZ Basket Nymburk, Igokea Aleksandrovac i Bahçeşehir Stambuł.



Rywalizacja TOP16 rozpocznie się 23 stycznia i prowadzona będzie do 22 marca w formie fazy grupowej (4 grupy po 4 zespoły), z której po dwie najlepsze drużyny zapewnią sobie awans do ćwierćfinałów (na tym etapie rywalizacja odbywać się będzie do dwóch wygranych, mecze w kwietniu 2023). Rywalizacja czterech najlepszych drużyn będzie się odbywała w formule turnieju Final Four (półfinały, mecz o III miejsce i finał) i będzie miała miejsce w dniach 12-14 maja 2023 roku.



Terminy meczów fazy grupowej BCL:

03.10 (PO) g. 18:00 Legia Warszawa - Hapoel Holon [Torwar]

11.10 (WT) g. 18:00 Galatasaray Stambuł - Legia Warszawa [Sinan Er dem Arena]

26.10 (ŚR) g. 18:30 Legia Warszawa - BC Oostende [Torwar]

22.11 (WT) g. 20:00 BC Oostende - Legia Warszawa [Sleuyter Arena]

06.12 (WT) g. 20:00 Hapoel Holon - Legia Warszawa [Holon Toto Arena]

20.12 (WT) g. 20:00 Legia Warszawa - Galatasaray Stambuł [Torwar]