Rugby

Kisiel poleciał na ME do Bukaresztu

Czwartek, 14 lipca 2022 r. 10:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

21-letni zawodnik sekcji rugby Legii Warszawa, Hubert Kisiel pojechał z pierwszą reprezentacją Polski do Bukaresztu na Mistrzostwa Europy w rugby 7, w którym Polacy walczyć będą również o awans do Pucharu Świata Rugby 7 - Południowa Afryka 2022. Cztery najlepsze drużyny ME (spośród 12 startujących) zapewnią sobie awans do turnieju finałowego, który w dniach 9-11 września odbędzie się w Kapsztadzie.



Polacy rywalizować będą w grupie A z Irlandią (16 lipca o 13:20), Włochami (16 lipca o 19:58) i Portugalią (17 lipca o 12:58). Wszystkie spotkania będą transmitowane na Rugby Europe TV.



W ostatnich dniach na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 20 przebywał inny zawodnik Legii, Dawid Poznański, dla którego było to pierwsze powołanie od trenera Grzegorza Kacały. Kadra Polski U-20 przygotowuje się do listopadowych Mistrzostw Europy do lat 20.