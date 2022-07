Legia chce powrotu Pekharta?

Legia Warszawa rozmawia z Tomasem Pekhartem na temat możliwego powrotu - informuje interia.pl. Stołeczny klub cały czas szuka napastnika i jednym z pomysłów jest ponowne sięgnięcie po Czecha, któremu z końcem czerwca wygasł kontrakt. Legia była zainteresowana przedłużeniem współpracy z królem strzelców Ekstraklasy sezonu 2020/21, ale pod koniec maja Pekharta nie satysfakcjonowała oferta zaproponowana przez stołeczny klub. - Tomas Pekhart dostał od nas propozycję, kilka razy z nim rozmawiałem. Tomas jest wartościowym i dobrym zawodnikiem, ale czy jest takim samym jak był 2 lata temu? Nie. Jest dwa lata starszy. Żeby oferować mu kolejny kontrakt, trzeba było dać lepsze warunki niż byśmy chcieli, a on miał u nas kontrakt gwiazdorski. W związku z tym, że pierwszy sezon miał bardzo dobry, a drugi słabszy, nie wiadomo było jaki będzie kolejny. Liczyłem, że będzie duża szansa iż znowu zabłyśnie przy trenerze Runjaiciu, ale nie mogłem mu zaoferować lepszych warunków czy nawet tych samych. Zaproponowałem kontrakt niższy. Tomas odpowiedział, że na ten moment ma lepszą propozycję od tej, którą miał do tej pory w Legii, a czeka na jeszcze lepszą. Musimy być szczerzy - nie damy rady dogadać się w tej kwestii. Powiedziałem Tomasowi, by pamiętał, że gdyby nie chciał wyjeżdżać na wschód a u nas grać, to furtka jest nadal uchylona, ale nie sądzę, by przystał na to, znając jakie ma propozycje - wyjaśniał Jacek Zieliński w Prawdzie Futbolu. Od tamtej pory Czech nie znalazł nowego klubu, choć ma także ofertę z Rakowa Częstochowa. Według informacji Interii Legia prowadzi zaawansowane rozmowy z Pekhartem, w grę wchodzi podpisanie dwuletniej umowy.

Darek - 3 minuty temu, *.chello.pl Dyrektor sportowy nie ma pomysłu na napastnika, że chce z powrotem Pekharta?

I to na 2 lata? Czyli przez 2 lata będziemy grać Pekhartem?To cztery okienka transferowe. odpowiedz

Arek - 8 minut temu, *.tpnet.pl Jak mają szukać i sprowadzić na koniec okienka jakiś wynalazek do odbudowy, to ja wolę Pekharta. Przynajmniej znany i nasz. Bramki strzelać też potrafi. odpowiedz

Piter - 14 minut temu, *.centertel.pl A za co? Dej za darmo, bo mam chorego prezesa? odpowiedz

Juri - 29 minut temu, *.centertel.pl Z tego co mamy,to najlepszy napastnik.

odpowiedz

Przemo - 41 minut temu, *.201.80 CYRK MIODUSKIEGO TRWA odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Spokojnie przyjdzie Pekhart, przyjdzie Świerczok będziecie zadowoleni. odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Markus Merk: Po co ten sarkazm, pewnie nie przyjdzie, przecież umowa wygasła nie chciał przedłużać i raptem przyjdzie. Nie realne odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com I bardzo dobrze. Chce grać to zaakceptuje niższy kontrakt odpowiedz

Sebas (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ja się pytam po co ?? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl Dajcie pracować Jackowi Zielińskiemu, wszystkim się nie dogodzi, będziecie oceniać po sezonie. Mistrzowskim oczywiście. odpowiedz

Skibicki - 1 godzinę temu, *.kpn.net Już lepiej jak Rosołek weźmie mnie na barana odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ludzie, narzekacie na zmianę składu co pół roku, a jak przyszedł dyrektor sportowy, który podziela Wasze zdanie i stara się prowadzić inną politykę transferową, to płaczecie. Pekhart w formie to gwarancja bramek, jestem jak najbardziej na tak. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ja:

Podziela kiedy gada. Ale robi coś dokładnie odwrotnego.

odpowiedz

Ty - 2 godziny temu, *.129.146 Stype czas zacząć..... Powolny marsz pogrzebowy. Marsz ku ciemności..... odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl ahahahaha..... co dzien to lepiej ... zaraz sie okaze ze wroci Emreli :D ...cyrk na kolkach odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Januszek: I Lewandowski...a nie czekaj bierzcie Lewandowskiego my mamy Aruabarrene :) odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl Wam to nawet jakby Messi i Ronaldo przyszli to by było źle, a tu macie sprawdzonego napastnika, ok może i nie umie grać nogami rzadko głową, ale może się zastawić by dać możliwość strzału innym. odpowiedz

Prucek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Misiowaty: moją teściowa też się umie zastawić . odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Prucek: No to niech się zgłosi może się do drużyny załapie ;) odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl No cóż napastnik to jednak napastnik i to taki, który już kiedyś zdobył 20 goli w sezonie. Zdecydowanie wolę go niż Rosołka, który jest napastnikiem 2-3 poziomy słabszym niż Pekhart. Skoro nie stać nas na nikogo innego, bo prezes przesr..ł wszystkie pieniądze, to mógłby być Pekhart, ale to się nie stanie i zaczniemy sezon z tym co mamy czyli z prawie niczym. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A moglibyśmy mieć dużo lepszego Nikolica… odpowiedz

ja 1916 - 2 godziny temu, *.igloonet.pl O nie, tylko nie on. Już lepiej jakiegoś juniora dać, niech się ogrywa. odpowiedz

Super - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Haha Le Cabaret robią z naszej L .....Pich, Pekhsrt kto następny może Jalocha Robakiewicz... odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Po co to drewno tu? odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No to mamy napastnika... odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy oni skończą robić pośmiewisko z Legii odpowiedz

WilyWarsaw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl GRZESIU, OPANUJ SZOK ???? ile na przestrzeni 20 lat Raków zdobył mistrzostwo ile razy Legia ?..

Nie mówiąc o tym że Raków nie ma kibiców tylko piknikow ^^ odpowiedz

Tommybielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tylko nie to. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wolałbym raków szczerze mowiac na jego miejscu. Sprawdzona marka a Legia to wielka niewiadoma odpowiedz

Kris - 3 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: ale Grzesiu nie jesteś na jego miejscu- medalikowy wale ze "sprawdzonej marki" - kościelnej odpowiedz

@Kacperek - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: Jak mozna tak mowic o Legii ktorej sie kibicuje , zobacz ile rakow ma Mistrzostw a ile Legia ! , to ze nie wyszedl jej sezon w lidze jeden od 1945r to nic nie znaczy . Rok temu o tej porze Jaralalismy sie Legia jak wygrywała z Bodo ! i grala w Lidze Europy pozniej przyszedl zimny prysznic ale taki musial przyjsc ! Teraz juz tylko Lepiej... i za Rok Legia w Top 3 - To dzieki Legii Druzyny beda graly od drugiej rundy Ligi Konferencji za rok a nie rakowowi . Ludzie jaraja sie rakowem gdzie wygrali tylko Puchar PL i Super Puchar Polski nawet w zadnych rozgrywkach grupowych nie grali . Jaja beda jak przegraja z Astana i nie wejda do Ligi Konferencji - tzn rzadna druzyna nie wejdzie z PL odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @@Kacperek: ludzir kochani mowie co bym zrobil na miejscu pilkarza , a watpie zeby pekhart po jednym w dodatku noeudanym sezonie zakochal sie w Legii. Jako kibic oczywiscie ze moje serce chcialoby go w Legii bo jest calkiem dobry, a nikt inny u nas grać nie bedzie... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @@Kacperek:lepszy, bo Legii nie stać*** odpowiedz

Syrenek - 49 minut temu, *.tktelekom.pl @grzesiek: sprawdzona marka jak... groclin odpowiedz

