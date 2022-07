Kisiel, Niski i Tobiasz zgłoszeni do rozgrywek

19-letni pomocnik Jakub Kisiel, 20-letni obrońca Nikodem Niski i 19-letni bramkarz Kacper Tobiasz zostali zgłoszeni przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. Niski w poprzednim sezonie w barwach rezerw Legii zagrał w 22 spotkaniach III ligi, w których strzelił jednego gola. Kisiel i Tobiasz ostatnio byli wypożyczeni do Stomilu Olsztyn. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu I ligi Kisiel zagrał w dziesięciu spotkaniach, a Tobiasz wystąpił w 13 meczach.

