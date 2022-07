Legia obniża ceny biletów na mecz z Celtic FC

W środę, 20 lipca o godzinie 18:00 Legia Warszawa zmierzy się w towarzyskim meczu z zespołem Celtic FC. Klub postanowił obniżyć ceny biletów na to spotkanie o 20 zł. Bilety dla dzieci poniżej 13. roku życia dostępne są w cenie 10 złotych. Wszyscy, którzy wcześniej kupili bilety będą mogli uzyskać zwrot różnicy w cenie. Zwroty będą realizowane od przyszłego tygodnia, tj. od 18 lipca. Maksymalny czas oczekiwania na zwrot wynosił będzie 14 dni. Szczegóły, dotyczące specjalnego upominku, zostaną na początku przyszłego tygodnia wysłane do osób, które do 14 lipca do godz. 16:59 kupiły bilety. Przypominamy też, że nadal z karnetem na nowy sezon obowiązuje zniżka 30%.

Krzeszczu 2.0 - 7 minut temu, *.33.112 Arturowi pieniądz wszystko przesłonił! odpowiedz

PND - 17 minut temu, *.waw.pl Śmiech na sali, BOJKOT tak jak ten pseudo mecz z ukrami... odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 38 minut temu, *.plus.pl dajcie spokuj, kto normalny po takich bufonowatyh wywiadach zachłannego golkipera pójdzie na tę błazenadę... BOJKOT i tu ku...a nie ma co wyjaśniać! odpowiedz

ARTUR BORUC NIE JEST LEGENDĄ LEGII - 43 minuty temu, *.151.66 A kiedy pożegnanie prawdziwych legend jak Vukovic, Radovic czy choćby Dickson Choto!? odpowiedz

Bojkot tego meczu! - 1 godzinę temu, *.156.142 Obniżka to powinna być, ale nie o 20 zł tylko do 20 zł za bilet na każdą z trybun. A tak to się pocałujcie. Bojkot Boruca i Miodulskiego! odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.plus.pl Artur to Legionista z krwi i kosci

Nie raz siedział z wami na sektorze

Godnie go pożegnać to wasz obowiazek

Na Konwiktorskiej są tańsze bilety więc zapraszam wszystkich malkontentów odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl @Konrad:

Artur był z nami :

- Płock chyba 2007

-Glasgow 2019

-wiosna 2022 r : raz w lidze i raz w PP



Byłeś na tych meczach?

Ja byłem, więc pisanie o k6 to wsadź sobie gdzie chcesz odpowiedz

Konrad - 40 minut temu, *.plus.pl @(L): Tyle lat mu kibicowałeś, dopingował Legie razem z toba na jednej trybunie a ty go nie pożegnasz bo za drogo? Szacunku nie liczy się w pieniądzach i w licytacji na ilu meczach byłeś koleżko odpowiedz

(L) - 22 minuty temu, *.ilabs.pl @Konrad:



Kibicuje Legii. Jestem fanatykiem Legii. Nie Boruca ani jakiegoś innego Wieteski.

Czy za drogo? Tak. Czy dlatego go nie pożegnam? Nie.

Nie liczę szacunku ani w pieniążkach ani w licytacji meczach na których byłem.

Skąd takie wnioski wyciagasz ?

W poprzednim poście napisałeś o k6. Przeprosisz ? odpowiedz

Konrad - 17 minut temu, *.plus.pl @(L): Jeśli aż tak Ciebie to urazilo to tak

PRZEPRASZAM odpowiedz

(L) - 4 minuty temu, *.plus.pl @Konrad:

Dziękuję. Pozdrawiam odpowiedz

Terefere - 1 godzinę temu, *.proip.pl Teraz to za darmo mozecie dawać a i tak nie pójde odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.234.171 Same biedaki nie maja na bilet a chcieliby transfery za miliony euro.ch.j z takimi kibicami odpowiedz

Peter - 59 minut temu, *.vectranet.pl @Jurek: Ja nie chcę, będę kibicował Legii nawet w II lidze. A tańsze bilety faktycznie by się przydały. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Za ten burdel organizacyjny teraz niech się cmokną w zadek! odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przestańcie marudzić, dobry ruch klubu. Kto nie będzie na wakacjach w przyszłym tygodniu to dawać na stadion. Na pewno będzie fajny mecz, fajna atmosfera, ogólnie fajne wydarzenie. odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SŁAWEK(L): ja będę na meczu , chcę pożegnać Artura najlepszego bramkarza !!!pozdro odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie ma co się dziwić że tak wszystko idzie sami śpiewamy złodzieje i pijacy są..... Pudels bierze przykład odpowiedz

Haha Promocja jak w Lidlu - 2 godziny temu, *.plus.pl Niech się teraz po pocałują w .... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl I co tu k.... wyjaśniać?!



Dziękuję. Nie ide odpowiedz

VITO L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dostaniecie upominki jak ja obiecany przez kudłatego złodzieja "nieśmiertelnik" za zakup karnetu w zeszłym sezonie odpowiedz

Jan Irys - 2 godziny temu, *.autocom.pl Nie ceny byly problemem, a zachowanie "legendy"-nie tylko przy okazji tego meczu, ale w calym minonym sezonie. Dlatego podziekuje. odpowiedz

(L)ubuskie - 2 godziny temu, *.plus.pl Kur.... nie da się tego czytać. Chcesz to idziesz. Nie chcesz siedzi marudź przed tv !!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl @(L)ubuskie:



Nawet nie przed tivi.



K... tu nie ma co wyjaśniać odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.chello.pl Heh ja nadal podziękuję. Jakby było nie obniżone o 20 zł, tylko kosztowały 20 zł, to można by w ogóle rozważać. odpowiedz

Janusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Legion: Najlepiej za darmo odpowiedz

dezet - 3 godziny temu, *.waw.pl @Legion: no na Żyletę z karnetem po 22zł a dla dzieci do 13. roku po 10zł, więc chyba już można się szarpnąć?

odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Legion: przeciez karnetowicz ma za 28 wiec o czym ty piszesz czlowieku? Po prostu masz w dupie Legie i nie wyjezdzaj, ze za drogo. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @dezet: przeciez to jest taki typ kibica, ze i tak by nie poszedl, nawet za darmo, ale najwiecej bedzie szczekal w internecie. odpowiedz

Wierny kibic z zagranicy - 3 godziny temu, *.zare.com @Janusz:

Dokladnie.

Ta Polska mentalnosc,ludzie chcieli by wszysto miec za czapke gruszek no ale najlepiej za frajer,ale wyplaty na ten przyklad no to juz chcieli by miec jak najwieksze ..... odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: mam karnet wy łosie, w przeciwieństwie zapewne do was. Nie na Żyletę. Więc morda tam. odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wierny kibic z zagranicy: dokładnie tak, bo to jest właśnie mecz o czapkę gruszek. odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.com.pl @L: Teraz karnetowicz ma na Ż za 22 zł odpowiedz

Koors - 2 godziny temu, *.com.pl @Legion: może za darmo ? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Legion: no to masz bilet za 2 dychy majac karnet, a napisales, ze gdyby kosztowal 20 zl to bys sie zastanowil. Wlasnei sie skompromitowales :d odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Mrok: no to jeszcze lepiej. Chlop ma bilet za 22 zl a pie**oli, ze powinny byc za 20 to by moze poszedl. Typowy idi**ta, ktory nie pojdzie bo nie chce ale bedzie pisal, ze nie idzie bo za drogo. Sam sie zaoral. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: informuję was durnie, że tam gdzie mam karnet bilet kosztuje dla mnie teraz 57 zł. Jeśli 57 to dla was 20, to raczej wrócić do tych zawodówek, które skończyliście i jeszcze raz je ukończyć, z lepszym skutkiem. Chcecie to idźcie i pożegnajcie swojego "króla". Ja dziękuję. odpowiedz

Wierny kibic z zagranicy - 1 godzinę temu, *.156.242 @Legion: Ale nie gramy z jakas Szczakowianka Jaworzna,Motorem Lublin czy tez innym przecietnym klubem ( z calym szacunkiem do nich) a z wielokrotnym mistrzem SZkocji i wielokrotnym uczestnikiem Ligi mistrzow wiec koszty sa wysokie,tak mozna grac z ogorasami aby bylo jak najtaniej ale jaki ma to sens sportowo promocyjno biznesowo ???? Wstyd przyniosa Ci ktorzy beda na miejscu i nie przyjda na stadion. Wstyds i chanba,na roznego rodzaju uzywki wydaja miesiecznie setki zlotych na GLUPOTY a na bilet na mecz nie maja ;/ odpowiedz

dezet - 3 godziny temu, *.waw.pl Poszli po rozum do głowy, lepiej późno niż wcale odpowiedz

