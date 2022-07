Trening: Z Pichem i Kramerem, bez Kapustki i Johanssona

Czwartek, 14 lipca 2022 r. 20:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

W przedostatnim treningu przed meczem z Koroną Kielce nie wzięli udziału Mattias Johansson i Bartosz Kapustka. Jak już informowaliśmy pierwszy z nich doznał urazu ramienia podczas meczu z Zorią, a dodatkowo rozchorował się i nie będzie brany pod uwagę na najbliższe spotkanie. Z kolei "Kapi" planowo miał lżejszy dzień i jutro będzie normalnie przygotowywał się do inauguracji, choć nie jest pewne czy będzie zdolny do gry od pierwszej minuty.



Do treningów wrócili Robert Pich i Blaz Kramer, a także dwóch młodych graczy - Igor Strzałek i Nikodem Niski.







Czwartkowe zajęcia rozpoczęły się od gromkiego "Sto lat!" dla trenera przygotowania fizycznego Stergiosa Fotopoulosa. Następnie szkoleniowiec musiał przebiec "tunel", czyli tradycyjny szpaler utworzony przez zawodników i sztab. Po części aktywacyjnej, w której zawodnicy zamiast zwykłych futbolówek używali piłki gimnastyczne, przyszła pora małe gierki i na trening strzelecki. Pracowano także nad dośrodkowaniami. Zajęcia skończyły się po 70 minutach.



W piątek legioniści mają zaplanowany trening na godzinę 14 - zajęcia będą zamknięte dla mediów. W sobotę o godzinie 20:00 w Kielcach Legia zmierzy się z Koroną Kielce.





fot. Woytek / Legionisci.com