Mateusz Mazur zajmie się wypożyczonymi legionistami

Piątek, 15 lipca 2022 r. 12:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / sport.tvp.pl

Legia zatrudniła dotychczasowego dyrektora sportowego Wigier Suwałki, Mateusza Mazura - poinformował Piotr Kamieniecki z TVP Sport. 23-letni Mazur pełnił funkcję dyrektora sportowego w Suwałkach od 27 grudnia 2021 roku do 2 czerwca tego roku. Przy Łazienkowskiej nowy pracownik ma dbać o zawodników przebywających na wypożyczeniach.



Dodatkowo ma dbać o relacje z klubami, w których przebywają gracze Legii. W zakres obowiązków wchodzi także tworzenie odpowiedniego środowiska, do którego piłkarze mają trafiać. Jednocześnie to aspekt, którego nie da się kreować bez odpowiedniego porozumienia z agentami graczy. Stołeczny klub chce w pełni zaopiekować się wypożyczonymi, a także dogłębnie analizować ich grę.



Zakres obowiązków Mazura ma być większy aniżeli zajmowanie się tylko wypożyczonymi piłkarzami. Były dyrektor sportowy Wigier, ma także wspierać Jacka Zielińskiego w kontekście transferów - pełnić podobną rolę, do tej którą w ostatnich miesiącach sprawował Paweł Tomczyk.