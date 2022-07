Mateusz Grudziński odszedł z Legii

Piątek, 15 lipca 2022 r. 09:39 źródło: 90minut.pl

Mateusz Grudziński został nowym zawodnikiem Znicza Pruszków, z którym związał się roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Obrońca ostatnio znajdował się w kadrze pierwszego zespołu Legii Warszawa. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrał w jednym spotkaniu.



Grudziński trafił do Legii w 2015 roku do drużyn juniorskich. W kolejnych latach występował trzecioligowych rezerwach oraz na wypożyczeniach w Victorii Sulejówek, Zagłębiu Sosnowiec, Zniczu Pruszków i ostatnio w Radomiaku Radom. W pierwszej drużynie Legii zadebiutował 19 lipca 2020 roku w ostatniej kolejce sezonu 2019/20. Na kolejny występ czekał do 30 kwietnia 2022 roku - wszedł w końcówce meczu ze Stalą Mielec. W ostatnich tygodniach 22-letni obrońca przygotowywał się z drużyną Legii do sezonu, wystąpił w trzech sparingach.