Kadra Legii na rundę jesienną

olew - 14 minut temu, *.vectranet.pl LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

lucho_83 - 32 minuty temu, *.virtuaoperator.pl Rozumiem. że to kadra na 2-3 spotkania, a nie na całą rundę, bo cienko to widzę... odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.sekocin.pl Jeśli nie nastąpi cudowna eksplozja talentów w linii ataku to będzie problem... odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @jo: w razie problemów w ataku możemy spróbować Kastratiego;) odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.virginm.net Ja prdle ... Skład godny jakiegoś zagłębia lubin odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Analizując obronę: Wieteska i Nawrocki zostaną w niedługim czasie sprzedani, Jędrzejczyk kończy karierę, reszta do zapomnienia. Perspektywy marne. A cały skład na środek tabeli. Miejsce powyżej 6, będzie ogromnym sukcesem. Mecz z Koroną pokaże, czy Ci ludzie będą się bić o życie, ,,na scyzoryki,,, czy Korona ich rozniesie ambicją i bieganiem. I motywacją Leszka Ojrzyńskiego. Szkoda, że nie trafił do Legii, ale Kosta też może się okazać spoko. Tylko ten skład... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.com.pl @Dezerter: Tylko mistrzostwo ! odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic: Aha, i finał Ligi Mistrzów, a później podróż na Wenus... odpowiedz

Haha - 3 godziny temu, *.plus.pl Siła ataku powalająca... odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Haha: Niestety, jak kogoś nie stać na skarpetki, to można zapomnieć, nie tylko o eleganckim garniturze, ale choćby o stringach...A miało być tak cudownie... odpowiedz

