Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 36 sekund temu, *.19.184 Jak na razie to tragicznie to wygląda. odpowiedz

DoGó(L) - 10 minut temu, *.drei.com Panowie, sobota bez nerwów to sobota stracona :) Dajcie linka do streama. odpowiedz

cuLt - 2 minuty temu, *.datapacket.com @DoGó(L): http://string.top/KoronaKielceyebacbedzieLegiaWarszawa.php



CULT I FRIENDS A RESZTA WYPAD BOTO MILICJA I PROWOKATURA WSZENDZIE. odpowiedz

DoGó(L) - 4 sekundy temu, *.drei.com @cuLt: Wielkie dzięki od kibica z Austrii. odpowiedz

(L) - 16 minut temu, *.plus.pl Dajcie linka odpowiedz

CULT FRIENDS LEGIA!! - 12 minut temu, *.datapacket.com @(L): TOBIE TO WALA A NIE LINKA odpowiedz

cuLt - 9 minut temu, *.120.70 @(L): NIEPRZEJMOWAĆ SIE PDROBAMI I PROWOKACJAMI MILICYJNYMI TO PEWNE.... odpowiedz

cuLt - 7 minut temu, *.120.70 @CULT FRIENDS LEGIA!!: kuLtura obowiązywać powinna dla wszystkich tutaj jeśli nie wypad! odpowiedz

SEBO(L) - 24 minuty temu, *.centertel.pl 1X,karny Korona,żółta kartka Jędrzejczyk? :) odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 27 minut temu, *.tpnet.pl Mój skład

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Wieteska ... Nawrocki ... Ribeiro

... Josue ... Slisz ...

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Kastrati

odpowiedz

Legiunia - 30 minut temu, *.plus.pl Koledzy, może jakiś adresik internetowy do transmisji ? Dziękuję ???? odpowiedz

Tomasz - 31 minut temu, *.centertel.pl Ma ktoś link do stream? odpowiedz

CULT FRIENDS LEGIA!! - 11 minut temu, *.datapacket.com @Tomasz: JA MAM!!! odpowiedz

Maverick - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Patrząc na skład obu drużyn to legia powinna wygrać po farcie różnica jednej bramki.Choć nie zdziwię się jak przegra obojętnie jaka ilością bramek.Może i lepiej ze niema gwiazdozbioru bo przynajmniej nie będzie zawodu pod koniec sezonu.Co z tego ze zdechlaki mają niby najwięcej jakościowych piłkarzy skoro z kim nie zagrają to przegrywają.Dziś przegrali z walcząca o utrzymanie drużyna w której najlepszym piłkarzem Stali jak i całego meczu był. ..wypożyczony z Lecha młody niedoswiadczony bramkarz.Wzmocnienia tej drużyny można porównać do legii.Co z tego skoro nic z tego nie wyjdzie,Tak samo legia,nawet jeśli legia wzmocniła by się nie wiadomo jak to i tak w pucharach nic nie osiągnie.

Liga polska jest coraz słabsza i będzie jeszcze słabsza za rok niż jest teraz.Kłopot w tym ze te piłkarskie extraklasowe kaleki począwszy od Łęcznej aż po Lecha zarabiają tyle ze mogli by spłacić dług PL.

Nawet jeśli legia stanowczo nie wzmocni swojego zespołu a będzie grać młodzieżą bądź wychowankami to jestem za.Bo rok do roku nic w extraklasie sie nie zmieni i przez wiele wiele lat to się nie zmieni.

Po co więc sprowadzać nie wiadomo jakich piłkarzy skoro i tak nic z tego nie wyjdzie... odpowiedz

Sobo(L)ew - 39 minut temu, *.plus.pl Zaczyna się szczebiot kundli. Won swoloć odpowiedz

Andreas - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Poczekajmy po meczu. Czarne wrony czarno kracza. odpowiedz

Michał - 55 minut temu, *.plus.pl Macie panowie rację odnośnie składu ale spokojnie to pierwsza kolejka. Spokojnie... zobaczymy co dzisiaj zagrają nasze gwiazdeczki i zobaczymy czy może zmierza to w jakim kierunku.... zobaczymy. Mamy za dużo w pamięci tamtego sezonu...a już idzie nowy i boimy się... ale spokojnie wszyscy Legioniści i Legionistki. Do boju LEGIA nasza po zwycięstwo. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Pozdro mordeczki odpowiedz

Trener Bramkarzy - 58 minut temu, *.play-internet.pl Masakra jakaś Slisz, Rosołek i Pich - Gramy w 8 odpowiedz

Pesymistyczny optymistą - 1 godzinę temu, *.plus.pl Skład spodziewany ale niestety nie rokujący większych nadziei. Widać że następuje w naszej lidze zmiana warty. Lech przegrał z Mielcem, Legia nie ma skladu na walkę o najwyższe cele. Niemiecki trener z tych klocków nie ułoży nic fajnego. Rządzić będą Częstochowa, Szczecin i ktoś jeszcze ale nie Legia i nie Lech... odpowiedz

pytanie do zorientowanych - 1 godzinę temu, *.151.8 W jakim systemie taktycznym gra nasza drużyna? odpowiedz

Ferdek Kiepski - 1 godzinę temu, *.datapacket.com sklad ch***ia kurde wiec wynik bedzie adekwatny. nie mogie kurde, wychodze i nie wiem kiedy wracam kurde. runjajic to taki pilkarski pazdzioch. razem z vukovicem won do posredniaka. odpowiedz

Mizeria Miodulskiego - 1 godzinę temu, *.192.53 To jest skład na spadek z ligi. Z ostatniego miejsca z 10 punktami straty. odpowiedz

Kuczyński - 1 godzinę temu, *.151.142 Makalele czemu tylko na rezerwie? odpowiedz

Janusz - 1 godzinę temu, *.61.42 Ja p...e ale ogórkowy skład, będzie dramat! odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl K.... co to jest za skład, przecież to jest dramat. Rosołek w ataku??? WTF, gdzie jest Kramer? Pich??? WTF? Czemu nie Baku? Rose zamiast Nawrockiego??? Tragedia. Jak my to mamy wygrać? Kim? odpowiedz

Reader - 1 godzinę temu, *.chello.pl to po co było brać Hładuna - jak i tak go nie ma na ławce odpowiedz

Legia To My. Mioduski out - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Reader: święte słowa. Zrobili z tego ogromny transfer i teraz mamy dwóch legijnych ogórków a nowy nabytek poza składem odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.