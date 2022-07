Komentarze (95)

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Ale cóż to za nerwy? Jak dla mnie czerwień z du..y strzelamy w 10 tracimy w 9. Fizycznie lepiej to wygląda. Remis jak Musiał nam sędziuję to sukces ;) ocenianie trenera po jednym meczu ?

Dajcie im 2-3 mecze i wtedy pogadamy

Pozdrawiam odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Wieteś czerwo hahahaha on nie nadaje się na kapitana. Jak kapitan to tylko Jędza nie Wieteś odpowiedz

CzerwonoKrwisty - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hahaha.Ja czekam i się doczekam.Jak KSZO trafi na Legię i im dojenie. To będzie wstydu, Wspomnicie moje słowa, poczekajmy na Puchar Polski ,???? odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.124 Tragedia Vuko wracaj jestem z Częstochowy ale zawsze za Legie Kostia to Niemiec won

Z taką grą z Rakowem bèdzie w plecy ze3 i to jest wstyd co ja powiem u siebie

×

odpowiedz

Stary chinczyk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Za co się placi wysokie kontrakty lub premie 'panom kopiacym piłkę w barwach legii' niech pojadą do kopalni i zobaczą jak ciężko zarabiać. A pan profesor wieteska to niech lepiej zajmie się łapać ludzi w autobusie odpowiedz

Luca - 2 godziny temu, *.. Musiał złodziej... W 9 byliśmy to wyrównali. Dodatkowo strasznie był pobłażliwy dla Korony strasznie agresywnie grali powinni mieć sporo kartek nawet i czerwone. Potrzebujemy napastnika. Rosolkowi jak odskakuje piłka to dramat. Ja nie jestem fanem jego talentu, ale może ja się nie znam. Szkoda straconych 2pkt odpowiedz

ALE MIODUSKI OUT! - 2 godziny temu, *.120.70 NIC SIE NIE STAŁO HEJ!LEGIO!NIC!SIE!NIE!STAŁO odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia Mistrz , wieeem wieeem ,pozdrawiam odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl nowy sezon, nowy trener - to samo gówno. Można się łudzić ale wszystko weryfikuje boisko - to wygląda poprostu jak gówno. odpowiedz

Jrzk - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czekam kiedy ktoś skasuje na długie miesiące tego frajera Śpiączkę. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nasz trener chyba za długo nieco że zmianą czekał...dalej amatorka pełną gębą i na boisku i na trybunach......masakra... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn trenera: miało być na ławce rezerwowych ..ehhhh że zgryzoty mi się miesza... odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.com.tr Wieteska to cienias . Ile to on nam meczy zawalił. Jeszcze Jedza niech coś dołoży. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 2 godziny temu, *.plus.pl No może ruszyć teraz !!! Dostaniemy kopa na cały sezon wygrana na trudnym terenie w 10 odpowiedz

WBA - 2 godziny temu, *.as13285.net Mateusz jak zwykle spóźniony.

Za wolny nawet na ekstra klapę...

To jest dramat już w 1 meczu

odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @WBA: Bredzisz kolego. Jeśli to był faul, szczególnie na żółtko, to jesteś w błędzie. Musiał tak nam sędziuje. Zawsze. Śpiączka za strzał w twarz Nawrockiego, bez kartki. odpowiedz

WBA - 1 godzinę temu, *.as13285.net @Po(L)ubiony: Czyli twoim zdaniem nie było faul na 2 żółta ?

Jedno co wiem ze nasz kapitan jest wolny i spóźniony i ratuje się wślizgiem nic sędzia niema do tego odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dlaczego ,dlaczego , bo to jest Mioduski Heee dlatego jego g...będzie latami śmierdzieć odpowiedz

Wqrzony kibic - 2 godziny temu, *.media.pl Nie rozumiem. Po najgorszym sezonie w historii klubu powinni wylecieć wszyscy lub prawie wszyscy a tu z 80% składu to te same patałachy co rok temu... odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl Musiał drukarz Balic z korony też powinien już wylecieć odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co wy chcecie od tego Musiała gramy piach ...zero strzałów akcji nic ..z Beniaminkiem....dramat.Pich Rosołek i Slisz to poziom 5 ligi ..Dopóki będzie stał Slisz ten klub Nigdy nic nie osiągnie... odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Syn trenera: Ale on nie jest piłkarzem także nie rozumiem czemu uprawia ten sport.To jest biegacz,a nie piłkarz ponieważ nie posiada żadnych umiejętności piłkarskich.Niektórzy nawet uważają,że biegać też nie potrafi odpowiedz

Zaczyna sie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl auf wiedersehen odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo reprezentant! Zaczyna się... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest i Kapitan Babol!Boże,jak długo jeszcze ten patałach będzie profanował koszulkę Legii? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Pokażcie resztki charakteru i to wygrajcie w 10 !!!! odpowiedz

Ato - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie mamy powaznych ludzi na obronie.Nawet kapitan zachowuje sie nieodpowiedzialnie i praktycznie odbiera szanse drużynie na 3 punkty odpowiedz

Benit - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wieteska w formie, jak nie zawali bramę to czerwo. Kto mu dał opaskę. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tyle musiało się zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Dramat odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl Zaczyna się panowie gramy w 10

odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Dlaczego ta miernota wciąż gra w Legii...? nieprawdopodobne. To co, spadek w tym roku? odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wietes prawdziwy kapitan. Wie jak doebac druzyne odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Śpiączka ma teraz autostradę do bramki odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pan kapitan odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wieteska!!! Co? Woooooon!!!! odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale kur#@ żenada... odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @jo: po golu mam jednak nadzieję, że będę mógł to odszczekać, jeśli jednak wygramy ten mecz... odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo el capitano odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Wieczny fan Zielińskiego: Raczej brawo Musiał. Drukuje jak stary zecer. odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Kopanina i rąbanka na poziomie 1 ligi.Zalosne bo na nas to wystarczy że Korona tylko przeszkadza faulami i laga do przodu. odpowiedz

jot - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kolega po szalu: przecież na taką kopaninę nie potrzeba Josue, Kapustki czy innych dobrze zarabiających... Po ch#j taki skład na połowę tabeli... odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl @jot: a kto mioduskiemu zabroni jak ma taki kaprys? odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.138.124 Vuko był ok macie swojego Niemca może się mylę odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.orange.pl No i śmiedzi mi tu remisem.

odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krisu: juz lepszy remis niz znowu mieliby przegrac :D odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Typowy mecz na 0:0, a ja się łudzę, że będzie 0:1 ty(L)ko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszystko jest jasne, po przerwie wygramy, albo przegramy. Możliwy jest też remis... odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.net.pl Kolejny trener który robi krzywdę Jędrzejczykowi . Jędrzejczyk jest obrońcą ale gra jako skrzydłowy . On się nigdy nie sprawdził w ataku . Trener w ogóle przygotował ich taktycznie ? No i ten Josue . Przereklamowany do kwadratu . odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl No jak mozna grac I wygrać jak Pich i Rosołek to piłki nie dotknęli odpowiedz

Sarcastico. - 3 godziny temu, *.orange.pl Niesamowite jaki zjazd zalicza Legia, z sezonu na sezon za mioduskiego. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl Gra faktycznie ..ujowa ale musiał to jednak kawał k... odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brak jakichkolwiek argumentów w ataku... odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciężko będzie powtórzyć wysoką 10-tą lokatę z ubiegłego sezonu! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Ten tajemniczy okrągły przedmiot zwany piłką,wciąż sprawia naszym piłkarzom olbrzymie problemy. odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.206.165 Wydoiłem O,7 maciory i leżę nieprzytomny odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Masz szczęście jeszcze gorzej niż w zeszłym sezonie...No ale w 8 się ciężko gra...Slisza Rosolka i Picha nie liczę.. odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Władeczek: nie wstawaj, leż, bo jak zaczniesz oglądać to zwymiotujesz...

odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.orange.pl @jo: :)))))))))) odpowiedz

Kacper - 3 godziny temu, *.249.222 Dajcie linka do meczu bo jestem na wakacjach na Dominikanie! odpowiedz

DoGó(L) - 3 godziny temu, *.drei.com @Kacper: http://strims.top/KoronaKielceLegiaWarszawa.php



Przeklikaj reklamy. odpowiedz

k(L)on - 3 godziny temu, *.centertel.pl @DoGó(L): Mordo, dzięki wielkie. Masz u mnie browar :) odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kacper: Chyba z Dominiką odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.datapacket.com @Ryszard Ochódzki: RACZEJ NA DOMINICE, TEJ SPOD LATARNI ZA KILKA SZLUGUF. odpowiedz

DoGó(L) - 3 godziny temu, *.drei.com @cuLt: Gościu, widzę że nudzi ci się bardzo! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.19.184 Jak na razie to tragicznie to wygląda. odpowiedz

DoGó(L) - 4 godziny temu, *.drei.com Panowie, sobota bez nerwów to sobota stracona :) Dajcie linka do streama. odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.datapacket.com @DoGó(L): http://string.top/KoronaKielceyebacbedzieLegiaWarszawa.php



CULT I FRIENDS A RESZTA WYPAD BOTO MILICJA I PROWOKATURA WSZENDZIE. odpowiedz

DoGó(L) - 3 godziny temu, *.drei.com @cuLt: Wielkie dzięki od kibica z Austrii. odpowiedz

DoGó(L) - 3 godziny temu, *.drei.com @cuLt: Pajacu ty! odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.120.70 @DoGó(L): TO NIE cuLt TEN PAJAC PODSZYWA SIE POD NIEGO! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Dajcie linka odpowiedz

CULT FRIENDS LEGIA!! - 4 godziny temu, *.datapacket.com @(L): TOBIE TO WALA A NIE LINKA odpowiedz

cuLt - 4 godziny temu, *.120.70 @(L): NIEPRZEJMOWAĆ SIE PDROBAMI I PROWOKACJAMI MILICYJNYMI TO PEWNE.... odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.120.70 @CULT FRIENDS LEGIA!!: kuLtura obowiązywać powinna dla wszystkich tutaj jeśli nie wypad! odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl 1X,karny Korona,żółta kartka Jędrzejczyk? :) odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Wieteska ... Nawrocki ... Ribeiro

... Josue ... Slisz ...

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Kastrati

odpowiedz

Legiunia - 4 godziny temu, *.plus.pl Koledzy, może jakiś adresik internetowy do transmisji ? Dziękuję ???? odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ma ktoś link do stream? odpowiedz

CULT FRIENDS LEGIA!! - 4 godziny temu, *.datapacket.com @Tomasz: JA MAM!!! odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Patrząc na skład obu drużyn to legia powinna wygrać po farcie różnica jednej bramki.Choć nie zdziwię się jak przegra obojętnie jaka ilością bramek.Może i lepiej ze niema gwiazdozbioru bo przynajmniej nie będzie zawodu pod koniec sezonu.Co z tego ze zdechlaki mają niby najwięcej jakościowych piłkarzy skoro z kim nie zagrają to przegrywają.Dziś przegrali z walcząca o utrzymanie drużyna w której najlepszym piłkarzem Stali jak i całego meczu był. ..wypożyczony z Lecha młody niedoswiadczony bramkarz.Wzmocnienia tej drużyny można porównać do legii.Co z tego skoro nic z tego nie wyjdzie,Tak samo legia,nawet jeśli legia wzmocniła by się nie wiadomo jak to i tak w pucharach nic nie osiągnie.

Liga polska jest coraz słabsza i będzie jeszcze słabsza za rok niż jest teraz.Kłopot w tym ze te piłkarskie extraklasowe kaleki począwszy od Łęcznej aż po Lecha zarabiają tyle ze mogli by spłacić dług PL.

Nawet jeśli legia stanowczo nie wzmocni swojego zespołu a będzie grać młodzieżą bądź wychowankami to jestem za.Bo rok do roku nic w extraklasie sie nie zmieni i przez wiele wiele lat to się nie zmieni.

Po co więc sprowadzać nie wiadomo jakich piłkarzy skoro i tak nic z tego nie wyjdzie... odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.plus.pl Zaczyna się szczebiot kundli. Won swoloć odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Poczekajmy po meczu. Czarne wrony czarno kracza. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Macie panowie rację odnośnie składu ale spokojnie to pierwsza kolejka. Spokojnie... zobaczymy co dzisiaj zagrają nasze gwiazdeczki i zobaczymy czy może zmierza to w jakim kierunku.... zobaczymy. Mamy za dużo w pamięci tamtego sezonu...a już idzie nowy i boimy się... ale spokojnie wszyscy Legioniści i Legionistki. Do boju LEGIA nasza po zwycięstwo. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Pozdro mordeczki odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra jakaś Slisz, Rosołek i Pich - Gramy w 8 odpowiedz

Pesymistyczny optymistą - 4 godziny temu, *.plus.pl Skład spodziewany ale niestety nie rokujący większych nadziei. Widać że następuje w naszej lidze zmiana warty. Lech przegrał z Mielcem, Legia nie ma skladu na walkę o najwyższe cele. Niemiecki trener z tych klocków nie ułoży nic fajnego. Rządzić będą Częstochowa, Szczecin i ktoś jeszcze ale nie Legia i nie Lech... odpowiedz

pytanie do zorientowanych - 4 godziny temu, *.151.8 W jakim systemie taktycznym gra nasza drużyna? odpowiedz

Ferdek Kiepski - 4 godziny temu, *.datapacket.com sklad ch***ia kurde wiec wynik bedzie adekwatny. nie mogie kurde, wychodze i nie wiem kiedy wracam kurde. runjajic to taki pilkarski pazdzioch. razem z vukovicem won do posredniaka. odpowiedz

Mizeria Miodulskiego - 4 godziny temu, *.192.53 To jest skład na spadek z ligi. Z ostatniego miejsca z 10 punktami straty. odpowiedz

Kuczyński - 5 godzin temu, *.151.142 Makalele czemu tylko na rezerwie? odpowiedz

Janusz - 5 godzin temu, *.61.42 Ja p...e ale ogórkowy skład, będzie dramat! odpowiedz

Legion - 5 godzin temu, *.chello.pl K.... co to jest za skład, przecież to jest dramat. Rosołek w ataku??? WTF, gdzie jest Kramer? Pich??? WTF? Czemu nie Baku? Rose zamiast Nawrockiego??? Tragedia. Jak my to mamy wygrać? Kim? odpowiedz

Reader - 5 godzin temu, *.chello.pl to po co było brać Hładuna - jak i tak go nie ma na ławce odpowiedz

Legia To My. Mioduski out - 5 godzin temu, *.chello.pl @Reader: święte słowa. Zrobili z tego ogromny transfer i teraz mamy dwóch legijnych ogórków a nowy nabytek poza składem odpowiedz

