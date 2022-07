Runjaić: Jeden punkt to nie tak źle

Kosa Runjaić (trener Legii): Na początku chciałbym bardzo podziękować naszym fanom, którzy wspierali nas od początku do końca. To było świetne uczucie. Mecze w Kielcach zawsze są ciężkie, ale byliśmy bliscy zwycięstwa. Niestety, nie udało się. Spodziewaliśmy się wyrównanego meczu, było wiele pojedynków. Zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana, potem strzeliliśmy gola, a następnie straciliśmy w złym momencie, kiedy graliśmy w osłabieniu. Chłopaki walczyli dzielnie do końca. Jestem dumny z tego, jak zachowywali się na boisku. Zachowywali się tak, jak tego oczekujemy jako zespół, to chcemy oglądać. Były pewne braki, musimy nad nimi pracować. Nie mogę oczywiście być całkowicie zadowolony po tym meczu, bo naszą ambicją było wygrać. Jest wiele przestrzeni na poprawę tego jak gramy. Zaczęliśmy już nad tym pracować. 1 punkt w pierwszym, wyjazdowym meczu to nie tak źle. Grałem tu kilka razy, zawsze było dużo walki i pojedynków, nie było łatwo. Maik Nawrocki nie czuje się dobrze. Ma uraz głowy, zawroty. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Nie będę komentował teraz żółtych kartek Mateusza Wieteski. Obejrzymy ten mecz, dokonamy analizy i porozmawiamy o tym wewnątrz drużyny, co należy poprawić i jak. Niestety, Blaz Kramer ma problemy zdrowotne i nie jest gotowy w 100% do gry. Zdecydowaliśmy, że zostanie w domu. Szukamy jeszcze jednego napastnika.

jo - 12 minut temu, *.tpnet.pl Remis z Koroną, punkty po walce z Zagłębiem. Minimalna porażka ze Stalą... To jest wielka Legia według autorskiego pomysłu pudla... odpowiedz

ML - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Punkt nie jest zły? z beznajdziejnie słabą Koroną? Runjaic pasujesz do DM i tego korporacyjnego towarzycha z taką "filozofią"... odpowiedz

Ehmehme - 33 minuty temu, *.net.py No pewnie, że nie jest źle, mamy tylko 2 punkty straty do lidera i punkt przewagi nad obrońcą tytułu. odpowiedz

Tylko Legia - 37 minut temu, *.orange.pl Bez wymuszonych zmian mimo gry w10.

Po czerwonej kartce zero pomysłu.

Zagrałyśmy dokładnie tak jak chciał Ojrzynski, wysoko, dając przestrzeń na dobiegniecie do lagi. Wieteska i Rous wolni.

Dziś dla mnie ustawienie, pomysł na grę i brak reakcji na rozwój sytuacji na boisku na duży minus dla niemca odpowiedz

KibicL - 39 minut temu, *.net.pl Ciężki mecz, twarda walka, beznadziejny musiał ! Brawa dla piłkarzy za walkę, za tydzień po zwycięstwo ! Legia Mistrz odpowiedz

Kibic - 41 minut temu, *.vectranet.pl Jeszcze wspomnicie ten mój wpis dzisiejszy. Niemiec przez 6 lat budował potęgę w Szczecnie i nie zbudował. Więc nie liczmy, że tu coś zdziała. Jak skończymy na 5 miejscu to będzie sukces Jeżeli miałby to być trener na tu i teraz to powinna kipić z niego złość po takim remisie. A on zadowolony. Ten chłop nie ma ambicji na miarę Legii Warszawa to zwykły średniak . odpowiedz

Kibic 2 - 38 minut temu, *.net.pl @Kibic:jak na pogoń to zbudował potęgę bo są o wiele wyżej niż ich przejmował, z Legią na większy potencjał, ale lepiej oceniać po pierwszym oficjalnym meczu….. odpowiedz

Kibic - 31 minut temu, *.vectranet.pl @Kibic 2: a obecnie czym sie różni Pogoń od Legii???? Niczym budżet podobny, zawodnicy według mnie lepsi. Jedynie prezes w Pogoni ma łeb bo Nasz nie ma nic oprócz baranich loków odpowiedz

PLK - 25 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kibic 2: Dokładnie... Wygramy następny mecz i "kibic" będzie piał z zachwytu... Lepiej żeby co niektórzy ugryźli się w... klawiaturę!!! odpowiedz

Kibic - 4 minuty temu, *.vectranet.pl @PLK: Żeby wygrać trzeba mieć warsztat i umieć to zrobić. Ty bedziesz piał z zachwytu nawet jak wygramy ale ludzie z taką mentalnością jak ty mają to w genach. Żal mi Ciebie i tego ze za duzo w Legii takich ludzi z podejściem takich jak Ty. Jezeli chcesz przeciętności to mam dla ciebie świetny klub amica wronki przyjmie cie z otwartymi ramionami odpowiedz

Przemek - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Dla mnie ten punkt jest cholernie ciężki do przełknięcia, no ale ja się głupi dałem nabrać / miałem nadzieję , że ten sezon będzie o niebo lepszy od poprzedniego. Po tym co zobaczyłem ( Wieteska , Rosołek , Slisz , brak natychmiastowej zmiany Nawrockiego i bramka stracona w 9 na 11 plus ten miernota sędzia gamoń) to był natychmiastowy zimny prysznic , całkiem mnie "wyleczyli" z płonnych nadziei. Na swoje utrapienie regularnie śledziłem na trybunach mecze bardzo dobrych drużyn Legii ( w tym Pisza i spółki) i naprawdę ciężko mi patrzeć i zaakceptować to obecne dziadostwo. odpowiedz

(L)eo - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Jak jemu się podobała dzisiejsza gra, brak zmian to wracamy do punktu wyjścia xd Znowu Vuko wróci nas ratować xd odpowiedz

Autor - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @(L)eo: oby NIE.. bo znowu będzie walka o utrzymanie !! odpowiedz

Perkoz - 46 minut temu, *.vectranet.pl To był zwycięski punkt! odpowiedz

Biała siła - 51 minut temu, *.vectranet.pl Co za czasy ,remis jest dobry ?? Z drugiej strony może to remis na wagę mistrzostwa ,!!! odpowiedz

D.R.Wilanów - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gównoliga przypadku wróciła, cieszymy się z punktu z beniaminkiem bo przecież sędziował Musiał i graliśmy w 10 a w ogóle to jest super bo Lech przegrał u siebie / wiadomo gra co 3 dni więc po naszych doświadczeniach normalne ze daleko nie zjaedzie/ Kto zatem wygra ten turbo pościg o mistrza? Hmm.. co wylosuje maszyna losującą? Już nie Raķów, Pogoń, Piast czy Śląsk? Celujmy w Cracovię im mimo kasy jeszcze nie pykło.. odpowiedz

niemiec out - 1 godzinę temu, *.as13285.net Niemiec wprowadza do Legii gen przegrywu, pewnie dlatego kibice Pogoni obdarzyli go mianem pampersa odpowiedz

Borsuk - 43 minuty temu, *.net.pl @niemiec out: Ty tak serio?, czy tylko tu mącisz? odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl Chyba zapomniał pan że w meczu od jakiegoś czasu można przeprowadzic 5 zmian a tymczasem gdyby nie wymuszenia ( czerwona kartka i uraz) tych zmian by nie było. Dostał pan zawodników jakich pan chciał i jeszcze nie było kogo dać na zmianę?? Nie kompromisuj się człowieku. Od dawna wiedziałeś jak gra Wieteska więc już w przerwie nie powinno go być na boisku odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.160.154 @Sobo(L)ew: kiedy byłeś ostatnio na stadionie Legii? odpowiedz

(L)eo - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @Ja: Co ma piernik do wiatraka? Typ ma rację. Nikt mu nie przetłumaczył z polskiego na niemiecki że za dokonywanie zmian w Legii nie ma żadnej kary. odpowiedz

Sobo(L)ew - 42 minuty temu, *.plus.pl @Ja: Ale po co mam być na stadionie??? Czy coś źle powiedziałem?? Przecież gdyby nie czerwona kartka to nie było by zmiany, gdyby nie uraz Nawrockiego też by nie było zmiany. Przecież teraz można dokonywać 5 zmian a nie trzy. Każdy piał z zachwytu jak został wzięty Baku dziś co nagle nie nadaje się by choćby 5 minut zagrać,kilka osób ucieszyło się że Nawrocki na ławce tylko chciałem przypomnieć że Nawrocki przy kilku słabszych meczach jest i tak lepszy od Wieteski i Jędrzejczyka razem wziętych. Wieteska i Jedza na boisku to gwarancja katastrofy: albo żółta kartka, czerwona jak dziś ( co prawda po dwóch żółtych) albo rzut karny. Jakim prawem Rosołek został?? Pekart w tamtym sezonie miał dużo lepsze liczby niż Rosołek przez dwa sezony. odpowiedz

Kibic Legia - 42 minuty temu, *.net.pl @(L)eo: trochę szacunku do obecnego trenera Legii, jak byś uważnie oglądał mecz, to byś widział że dobrze że za szybko, zmian nie przeprowadzi, bo później były potrzebne odpowiedz

Sobo(L)ew - 17 minut temu, *.plus.pl @Kibic Legia : a Ty widzę też zapomniałeś tak jak i trener że od jakiegoś czasu jest 5 zmian a nie trzy. I o jakim Ty czasie mówisz?? Raz wysypała się obrona była zmiana, później wymuszona po urazie Nawrockiego i trzecia zmiana jak Ty to ująłeś, że później była potrzebna trzecia. Tylko ja się pytam po co ta zmiana?? Po to tylko by ten nieudacznik boiskowy mógł odnotować trzecia zmiane?? Bał się o zdrowie Kapustki bo jest po kontuzji?? Był Baku był Mladen mógł ich wpuścić ale tego nie zrobił. odpowiedz

Sympatyczny - 1 godzinę temu, *.46.206 Lepszy rydz niż nic odpowiedz

