Konferencja pomeczowa

Ojrzyński: Realizowaliśmy swój plan

Sobota, 16 lipca 2022 r. 22:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

Leszek Ojrzyński (trener Korony): Szacunek dla naszych zawodników, bo można być dumnym z tego, jak momentami grali z bardzo dobrą drużyną. Mieliśmy swój plan na ten mecz i on w większości był realizowany. Wyszliśmy na Legię odważnie, dwoma napastnikami. Wiedzieliśmy, że Legia ma przewagę w środku i nie kombinowaliśmy tam podań nie wiadomo po co.



Graliśmy bezpośrednio na napastników, którzy mieli zdobywać pole gry, utrudniać grę stoperom Legii. Plan był taki, żeby chociaż jeden z nich nie dotrwał do końca meczu i to się udało. Potem trochę pokpiliśmy sprawę, doszło do wsrzutki i musieliśmy się bronić. Szczęście jednak się do nas uśmiechnęło, wykorzystaliśmy grę w przewadze.



Trochę szkoda, bo mieliśmy jeszcze sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Potem Legia grała na czas, chciała dowieźć wynik, wymuszała stałe fragmenty, przez co nie mogliśmy złapać rytmu. Tylko w pierwszej połowie Legia faulowała 12 razy. Widać tu pracę nowego trenera, który stawia na defensywę. Na pewno Legii trudno będzie strzelić bramkę, nam się udało, bo graliśmy w przewadze. Nie cieszę się z tego punktu, bo pozostał niedosyt, ale go szanuję.



Dziękuję też kibicom, którzy dzisiaj nas wspierali.