Punkt na start

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Sebastian Mucha

Techniczny: Robert Marciniak



Bpb - 7 minut temu, *.plus.pl Środek tabeli optymistycznie odpowiedz

filand - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Dziękuję za 1 pkt., na wyjeździe.

Trenerowi daje 100 dni spokoju.

Muci Dziękuję ⚽️ odpowiedz

Dan Gol - 42 minuty temu, *.lilonet.pl Panowie ." Pierwsza piątka to będzie sukces

Zróbcie sobie zrzut ekranu itp….

Jestem Legionistą od roku około 1995…wtedy miałem pierwszy szalik za targu cza 20 zł około..koszulki nie miałem… nikt o tym nawet wtedy nie myślał…

Przepraszam.. ale Kur..a! Legiagrać ku.. a Mać ! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 50 minut temu, *.play-internet.pl Ten wynik, gra i wypowiedź trenera to jakiś żart..... Zremisowalismy z beniaminkiem, który awansowal fartem po barazach... Poza akcja bramkową, nie stworzylismy absolutnie żadnego zagrożenie.... dramat. Dopóki w Legii będa grały "gwiazdy" pokroju Slisza , Picha , Rosołka i wiecznego talentu Wieteski to nigdy nie wyjdziemy z marazmu. Miałem nadzieję, ze nowy trener to nowe porządki, dalej jest to samo promujemy beznadziejnego Slisza, Rosołka i Wieteska, bo Mioduski musi ich sprzedać... Dramat... Oby cały sezon nie był jak ten pierwszy mecz...Inna sprawa , poza taktyka itp.. Druzyna, nie biega, nie walczy dramat... Żeby w meczu nieco ponad 100 km druzyna przebiegla śmiech... odpowiedz

Jano - 50 minut temu, *.orange.pl cóż walka o utrzymanie z tą grą powinna się udać?? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Miałem nadzieję, że po golu Muciego dowiozą ta wygraną, zwłaszcza że Kielce "oddychały rękawami". Zdecydował gol " w podwójnym osłabieniu". Trochę pechowy ten remis...



Mamy na razie sład jaki mamy, z pewnością takich wyników trzeba się spodziewac. odpowiedz

jim - 10 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: To się wali piłkę w trybuny żeby można było zrobić zmianę, ale jak widać myślenie akurat nie jest niestety mocną stroną w tym zespole. odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Do czasu kiedy piłkarzami Legii będą zawodnicy pokroju Wieteski (aż mnie skręca powierzenie mu opaski kapitana) to tak będzie wyglądało. Zastanówcie się, kto z obecnej kadry jest godny grać w Legii. Pomińmy wszyscy osobę prezesa/właściciela, choć to on za wszystko odpowiada. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.234.62 Nic z tego nie będzie odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Terminarz na początek dla nas z......ty a my jeden z tych meczów remisujemy...... W nagrodę mecz z Celticem powinien być za darmo odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Dedi: ty serio patrzysz na termianrz w kategoriach latwy/trudny kibicujac klubowi, ktory od 20 lat regularnie przegrywa ze slabymi a wygrywa z dobrymi? :DDDDD Jak ty chciales wygrac jak na dzisiaj nie ma gotowej polowy sklady, ktory daje bardzo duzo w ofensywie, czyli Baku, Kapi, Mladen i napastnik. Nie dopuscilismy rywala do zadnej sytuacji, gola nie licze bo gralismy 9 na 11, dobra organizacja gry, koncentracja caly mecz, a to akurat byl zawsze problem z takimi druzynami, ze sami im stwarzalismy sytuacje. A dzisiaj spokoj w tylach. odpowiedz

Wollfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @L: Zgadzam się. W zeszłym sezonie prawie w każdym meczu należało drżeć o wynik. Na dzień dzisiejszy wygladało to nieżle, mając na uwadze oczywiscie, że to Kielce, było nie było-beniaminek. odpowiedz

T-1000 - 57 minut temu, *.243.189 @Wollfik:

Nie ma gorszych ekip w tej lidze od Kielc i Widzewa. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobre stawki u Buka na czerwone kartki ,karne , samobóje Wieteski i reszty Gowniarzy powtórka z sezonu 21,22 .pozdro odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierwsza połowa 1 celny strzał w drugiej połowie 2 celne strzały. Ręce opadają. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Darek : Baku lawka, Kapi lawka, Wszolek bez okresu przygotowawczego, Rosolek na szpicy - tak wyglada nasza ofensywa, a chlop zdziwiony, ze nie bylo za wiele sytuacji. Szok normalnie. Myslales, ze z buta bez pilkarzy z przodu strzelimy 8 goli? I jeszcze jakie boki obrony w kontekscie gry ofensywnej. Ribeiro i srodkowy obronca. Jak ty z Jedza, Ribeiro, Pichem i Rosolkiem chcesz tworzyc wiele akcji? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl To, że wydziadowali remis to i tak dużo.Z beniaminkiem zawsze jest w plecy.To już u nas tradycja.Więc remis to nawet więcej niż się spodziewałem.Wieteska na swoim poziomie.Sprowadzili Kramera i cały mecz gra beznadziejny Rosołek.Kramer zapewne się aklimatyzuje.No tak najtrudniejsze pierwsze pół roku.Baku przejechał się na wycieczkę.Chyba zapatrzył się na Skibickiego.Nowe nabytki nabierają mocy.

Najlepsza i tak jest ilość przebiegnietych kilometrów.W tamtym sezonie pisałem, że drużyna biega po 110-112 kilometrów w meczu i to jest kpina.Więc jak nazwać dzisiejsze 100 kilometrów w meczu?Gdzie te czasy gdy drużyna biegała po 120 kilometrów w meczu?

Niedługo to całkowicie się położną na boisku.Pierwsza połowa odpowiedz

lw73 - 1 godzinę temu, *.chello.pl W ubiegłym sezonie z tak walczącą koroną wrócilibyśmy z bagażem kilku goli odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.m247.com Wydoiłem O,7 maciory i leżę nieprzytomny. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Władeczek: to masz się czym chwalić patolu odpowiedz

HeHe - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bezjaić bez kitu łyknął te wszystkie śpiewki Pudla o projekcie długoterminowym i że będzie dla nas tym kim był Ferguson dla Manchesteru... We wrześniu już go u nas nie będzie. A teraz skupmy się na modlitwie by Vuko nie znalazł roboty bo już nie będzie nikogo kto "ugasi pożar" ;] odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Piszę wam ludzie, nie nastawiajcie się w tym sezonie na nic! Żadne mistrzostwo, żadne puchary nam nie grożą, skład jest jaki jest, i jedyne co trzeba, to odsiać plewy. Cały sezon zajmie przebudowa, dlatego wyluzujcie, szkoda waszego zdrowia. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Czy ktoś widział te faule Wietesa na powtórkach? Jedna żółta, brak w brak druga bardzo ślisz-ka… Tu dochodzimy do Slisza, a nie Ślisza, jak wymawia Majdan… jak Bartek zabiera zawodnika po wybiciu to wolny, jak w drugą stronę to żółtko według sędziego i komentujących…. Jak ta liga będzie pozwalać na wiele zachowań bez konsekwencji to będzie jak jest w Europie. Co do sędziego to choć go lubię, to Musiał powinien zmienić zawód, bo jak nie nadążasz za akcją to zmień zawód!!! Za tydzień bez dwóch środkowych obrońców, bo jeden za kartki a drugiego Śpiączka uśpił… i ci pseudoeksperci… 300mln na ligę rocznie a ile na Majdanow, Mielcarskich czy innych troglodytów???? odpowiedz

piter11 - 1 godzinę temu, *.com.pl Od początku meczu graliśmy w 10. "Piłkarz" Rosołek dno i kilo mułu, co mam myśleć o trenerze który takiego leszcza trzyma cały mecz na boisku. Do tego Wieteska po raz kolejny dostaje zasłużoną czerwoną kartkę. Po kontuzji Nawrockiego "błyskawiczna" zmiana i grając w 9 tracimy gola. Czy naprawdę LEGIA grała tak dobrze że nie trzeba było robić żadnych zmian? Pytań jest dużo, ale to dopiero 1 mecz więc może to wszystko jeszcze zaskoczy. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ciężko gra się 10 przeciwko 12. Zawsze tutaj pisałem, że Wieteska jest debilem. I w każdym niemal meczu ta miernota to potwierdza. Jakim cudem został kapitanem?! O tym ch.ju w czerni nie będę pisał. Zawsze sędziuje przeciwko nam. Każda sytuacja stykowa, to faul na przeciwniku. A naszych można kopać. odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie wiem czy Wieteska mógł dobitniej pokazać, że opaska kapitana mu się nie należy. Zastanawia mnie tylko jakie on ma haki na kogoś w klubie albo jaką ma bajerę, że kolejni trenerzy się na niego nabierają. Już dawno powinni go sprzedać i zapomnieć, że w ogóle grał w Legii (choć ciężko będzie zapomnieć wszystkie jego babole). odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Żeby zobaczyć piach nie trzeba jechać nad morze. Jest dużo bliżej. Dlaczego gramy bez napastnika bo rosołek nawet nie stał koło napastnika. Ważny i cenny punkt odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wieteska tu! Wieteska tam! Wieteska znów mecz zj..ie nam! odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak dla mnie frajersko stracone punkty, pierwszy mecz i zamiast pewnego zwycięstwa mamy kabaret- czerwona kartka Wieteski , Rosołek w napadzie , gramy w 9 na 11 i nie ma zmiany! Nie wiem czy to błąd Tobiasza , że nie czekał na zmianę czy to ten perfidny sędzia kazał grać bez zmiany .... Zj...ali mi udany weekend ... odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek: Widziałeś mecz? Byli co najmniej równym zespołem z Koroną, jak nie gorszym, więc nie wiem co tu jest frajerskiego. Po prostu taki poziom ma obecna Legia. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Olo: No i to jest frajerstwo, że z Koroną oni ugrali remis i przez 15 min grali na czas aby remisu nie stracić odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibic: Grali z jednym zawodnikiem mniej przypominam. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Olo: a to że grali o jednego zawodnika mnie to konsekwencja czyich głupich zagrań?????? WIETESKA dzban do kwadratu. A skoro tak sie szczypiemy to zdobyliśmy bramkę grając o jednego zawodnika mniej...... i co j g..wno we frajerski sposób mieliśmy czerwoną kartkę i we frajerski sposób przegraliśmy i jak frajerzy graliśmy na remis. Ja mam ambicje w swoim życiu gdybym był tak ambitny jak piłkarzyki dzisiaj to nie osiągnąłbym tego co mam teraz odpowiedz

Kruszankin - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Do końca października Runjaica na Ł3 nie będzie. Żeby z taką siermiężną Koroną wymęczyć remis? Może jakoś się pofarci i w tym sezonie i nie spadniemy... odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jeśli jeszcze nie będzie wzmocnień,tak jak chce Runjaic to czarno to widzę .Oddali Pekharta żeby teraz wchodzić w łachę żeby wracał ,no ale jak nie ma kasy na transfery to trzeba główkować. .Dobrze ,że remis na początek odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wieteska czerwień w swoim stylu, dziwię się że ten gamoń dostaje powołania od Cześka 60-tki odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jakim trzeba być dzbanem, żeby przez tyle lat stawiać na Wieteske. Przecież ten człowiek to istny absurd. Jak nie czerwona kartka to karny i tak jest co sezon. Z Wieteską, Sliszem i Rosołkiem to my tu nic nie zwojujemy. I nie wiem na co czekał terner. Zamiast wpuścić czekoladę bo Rosołek stał jak drewno to czekał. I co najlepsze to że od 80 minuty grali na czas. Noż ku...wa trenerze niemiecki to takie są priorytety??? Remis ze słabą koroną, która jedyne co potrafi to faulować?????? Liczyłem na odmianę czekałem na ten mecz. Nic sie Panie i Panowie nie zmieniło. Połowa tabeli to Nasze miejsce w tym sezonie odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibic: jego stary musi mieć dużo kasy zeby opłacać synowi nawet gre w seniorach, pewnie to sędzia a matka sędzina odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek: przecież w każdym szanującym sie klubie takiego grajka a szczególnie obrońcy by już dawno nie było

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kibic:

@grzesiek

Nie wiem kto z Was jest bardziej głupiutki. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @hajdukL: Najbardziej to ty (specjalnie z małej litery) odpowiedz

Erni - 2 godziny temu, *.chello.pl Bez napastnika ciężko zdobywać bramki. odpowiedz

Mariot85 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl H.j tam z ligą ważne że mamy na Ł3 ligę mistrzów odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl Przynajmniej wyszli ze strefy spadkowej! :D odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl nie chce mi się komentować. Beniaminek, to wiadomo,że kompletu punktów nie będzie nawet jakby Legia grała w składzie z LM... odpowiedz

leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Witeska jak zwykle V kolumna. odpowiedz

Tytus - 2 godziny temu, *.chello.pl Wieteska i wszystko jasne odpowiedz

???? - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia wyszła bez napastnika i tyle w temacie odpowiedz

Leszcz Rosołek Miodelski Won - 2 godziny temu, *.211.102 Co na boisku robił Rosołek??? odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de @Leszcz Rosołek Miodelski Won: To co zawsze. odpowiedz

Babol & Kupon - 2 godziny temu, *.tellas.gr Kupon i Babol w stałej formie odpowiedz

ALE MIODUSKI OUT! - 2 godziny temu, *.120.70 @Babol & Kupon: CZYLI BEZ ZMIAN W ICH WYKONACZYNIACH ...TERAZ TRENER ZOBACZY KOGO MA NAPRAWDE... odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ALE MIODUSKI OUT!: Obawiam się że trener to ten sam poziom co zawodnicy. Tyle lat w Pogoni i żadnych sukcesów odpowiedz

